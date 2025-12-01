Menü Kapat
14°
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

eKPSS başvuruları ve sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM sınav takvimini duyurdu. 2026 yılında gerçekleştirilecek olan EKPSS sınavının hangi gün yapılacağı da kesinleşti. Sınava katılacak adaylar süreci ve ayrıntıları incelemeye başladı.

eKPSS başvuruları ve sınav tarihi ne zaman?
Haber Merkezi
01.12.2025
01.12.2025
tarafından takvimi ilan edildi.

Binlerce adayın merakla beklediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin tarihler netleşti.

Peki, EKPSS başvuruları hangi gün başlayacak?

eKPSS başvuruları ve sınav tarihi ne zaman?

EKPSS BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

2026 EKPSS için başvurular 4 ile 24 Şubat döneminde alınacak.

Kuraya müracaatlar için ise 28 Nisan ile 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak.

eKPSS başvuruları ve sınav tarihi ne zaman?

Bunun yanında EKPSS geç başvuruları 3, 4 Mart 2026, kuraya başvurular için geç başvuru günü ise 3 Haziran 2026 olarak belirtildi.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ise ÖSYM tarafından 14 Mayıs 2026 tarihinde erişime açılacak.

#ösym
#2026
#ekpss
#Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
#Başvurular
#Aktüel
