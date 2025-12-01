eKPSS başvuruları ve sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından 2026 EKPSS takvimi ilan edildi.

Binlerce adayın merakla beklediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin tarihler netleşti.

Peki, EKPSS başvuruları hangi gün başlayacak?

EKPSS BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

2026 EKPSS için başvurular 4 ile 24 Şubat döneminde alınacak.

Kuraya müracaatlar için ise 28 Nisan ile 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Bunun yanında EKPSS geç başvuruları 3, 4 Mart 2026, kuraya başvurular için geç başvuru günü ise 3 Haziran 2026 olarak belirtildi.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ise ÖSYM tarafından 14 Mayıs 2026 tarihinde erişime açılacak.