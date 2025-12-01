Menü Kapat
Daha kış yeni başlamışken ağaçların başına gelen şaşırttı! Köylülerin yorumu çok başka

Muş'ta meşe ağaçlarında sonbahardan çıkıp kışa girerken şaşırtan bir durum yaşandı. Köylüler durum karşısında ne yapacağını şaşırırken köyün büyükleri bu durumu farklı yorumladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 17:56

'un Hasköy ilçesinde kış mevsimine girilmişken ağaçlar birden yeşerdi. Hasköy ilçesi köylerinde yaşanan yaprakların açması olayı köylüleri şaşkınlığa uğrattı.

OLAĞAN DIŞI DURUM

Normal şartlarda ilkbaharda filizlenen meşe ağaçlarının kasım ayı sonunda tekrar yaprak vermesi, bölgede 'olağan dışı' olarak değerlendirildi.

KÖYÜN BÜYÜKLERİ YORUMLADI: KIŞ SERT GEÇEBİLİR

Yıllardır böyle bir durumla karşılaşmayan köy halkı, bu doğa olayını kış mevsiminin sert geçeceğine yorumladı. Meşe ağaçlarının beklenmedik zamanda yeşermesinin 'kışın sert geçeceğine' işaret olabileceğini söyleyen bölge sakinlerinden İrfan Gönenç, iklimde yaşanan değişikliklerin bu tür sıra dışı görüntülere neden olabileceğini dile getirerek; "Bu sene meşe ağaçları ikinci kez yaprak açtı. Bunun üzerine büyüklerimize sorduk. Meşe ağacının ikinci defa yaprak açmasının, kışın çetin geçeceğine işaret ettiğini söylediler. Biz de buna göre hazırlığımızı yapıyoruz. Dedelerimize de danıştık, bunun 10-15 yılda bir görüldüğünü ve böyle durumlarda kışın gerçekten ağır geçtiğini anlattılar. Biz de kışı mağduriyet yaşamadan atlatmak için yazdan beri hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

ETİKETLER
#muş
#iklim değişikliği
#Hasköy-mutki Karayolu
#Doğa Olayı
#Meşe Ağacı
#Kış Hava Durumu
#Yaşam
