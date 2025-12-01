Meteoroloji uyarmıştı! Kars'a mevsimin ilk karı düştü: Her yer beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir kar yağışı uyarılarında bulunuyordu. Yapılan uyarıların ardından bugün birçok ilde kar yağışı etkili olmaya başladı. Türkiye'nin en soğuk illerden biri olan Kars'ta şehir merkezine ilk kar düştü..

SICAKLIKLAR DÜŞTÜKÇE DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte, başta Kars kalesi olmak üzere kenttin cadde ve sokakları beyaz örtüsünü giydi. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ederken, kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10, gündüz saatlerinde ise sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.