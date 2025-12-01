Euro yatay seyirde, dolar tırmanışa geçti! İşte 1 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Kategoriler
Alım-satım yapan vatandaşlar ve yatırımcılar güncel döviz kurlarındaki gelişmeleri araştırmaya başladı. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 1 Aralık Pazartesi güncel fiyatlar...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 42,4952
Satış (TL): 42,5148
Alış (TL): 49,2857
Satış (TL): 49,3940