Bilecik'ten yanan ormanlara notalarla umut! Genç piyanistler Kıbrıs sahnesine hazırlanıyor

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Piyano ve Çok Sesli Çocuk Korosu, Bursa Elena Çekiç Müzik Akademisi öğrencileri ile birlikte anlamlı bir konsere imza attı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, bölgesel yangın facialarına dikkat çekerek "mavi gezegenimizin korunmasına yönelik" mesajlar taşıdı.

BAŞKAN SUBAŞI: BİZİM EN BÜYÜK PROJEMİZ ÇOCUKLAR

Programa katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, genç piyanistlerin performansının büyük beğeni topladığını belirterek, sanatsal eğitimin önemine vurgu yaptı. Subaşı, "Bence Bilecik Belediyesi'nin en büyük projesi çocuklardır. Böyle güzel bir nesil yetiştirmek, onları sanatla buluşturmak çok daha anlamlı" ifadelerini kullandı.

ANLAMLI MESAJLAR KIBRIS'A TAŞINIYOR

Başkan Subaşı, konserle verilen çevresel farkındalık mesajlarının yalnızca Bilecik'le sınırlı kalmayacağını açıkladı. Genç piyanistlerin "Genç Eller Yeşeren Türkiye Mavi Gezegen" adıyla gerçekleştirilen bu anlamlı konseri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de vereceklerini duyurdu.

Program, koro konseri ve Başkan Subaşı’nın öğretmenlere çiçek takdimi ile çocuklara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.