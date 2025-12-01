Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Bilecik'ten yanan ormanlara notalarla umut! Genç piyanistler Kıbrıs sahnesine hazırlanıyor

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin Bursa'dan gelen konuklarla verdiği piyano ve koro konserinde, orman yangınlarına yönelik "Yeniden Yeşeren Her Filiz Umudu Çoğaltıyor" sloganıyla farkındalık mesajları verildi. Konserin ardından genç piyanistlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de sahne alacağı duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 05:54
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 05:54

Belediyesi Akademisi Piyano ve Çok Sesli Çocuk Korosu, Elena Çekiç Müzik Akademisi öğrencileri ile birlikte anlamlı bir konsere imza attı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, bölgesel yangın facialarına dikkat çekerek "mavi gezegenimizin korunmasına yönelik" mesajlar taşıdı.

Bilecik'ten yanan ormanlara notalarla umut! Genç piyanistler Kıbrıs sahnesine hazırlanıyor

BAŞKAN SUBAŞI: BİZİM EN BÜYÜK PROJEMİZ ÇOCUKLAR

Programa katılan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, genç piyanistlerin performansının büyük beğeni topladığını belirterek, sanatsal eğitimin önemine vurgu yaptı. Subaşı, "Bence Bilecik Belediyesi'nin en büyük projesi çocuklardır. Böyle güzel bir nesil yetiştirmek, onları sanatla buluşturmak çok daha anlamlı" ifadelerini kullandı.

Bilecik'ten yanan ormanlara notalarla umut! Genç piyanistler Kıbrıs sahnesine hazırlanıyor

ANLAMLI MESAJLAR KIBRIS'A TAŞINIYOR

Başkan Subaşı, konserle verilen çevresel farkındalık mesajlarının yalnızca Bilecik'le sınırlı kalmayacağını açıkladı. Genç piyanistlerin "Genç Eller Yeşeren Türkiye Mavi Gezegen" adıyla gerçekleştirilen bu anlamlı konseri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de vereceklerini duyurdu.

Program, koro konseri ve Başkan Subaşı’nın öğretmenlere çiçek takdimi ile çocuklara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manisa’da 700 kişiye suç önleme ve farkındalık eğitimi
Elazığ'da öğrencilere afet farkındalık eğitimi
Abla ve kardeş, hayalleri için kuaförlük eğitimi alıyor
Babaeski'de öğrencilere su verimliliği, gıda israfı ve beslenme eğitimi
İlkokul öğrencilerine dedektif eğitimi
ETİKETLER
#bursa
#konser
#bilecik
#sanat
#Çevre Farkındalığı
#Çocuk Korosu
#Piyano
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.