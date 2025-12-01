Kazdağları beyaz örtüye büründü: Yılın ilk karı sevindirdi

Balıkesir ve Çanakkale sınırları boyunca uzanan Kazdağları'nın Edremit Körfezi bölgesindeki yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Kazdağları'nın en yüksek noktalarından biri olan 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi mevsimin ilk karıyla beyaz örtüye büründü.

Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı, Sarıkız Tepesi'ni beyaz örtüyle kapladı. Sisin de etkili olduğu bölgede yetkililer buzlanmaya karşı uyarıda bulunuyor.