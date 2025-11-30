Arkadaşları hastaneye yetiştirdi! Parkta dehşete düşüren görüntüler

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Parkı yakınlarında meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı karşıya gelen iki grup arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı bu kavgada, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 30 yaşındaki O.Y. aldığı bıçak darbesiyle sırtından ağır şekilde yaralanarak, arkadaşları tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbarın ardından olay yerine intikal eden emniyet güçleri, kavgaya karışan şahısları yakalamak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.