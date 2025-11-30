Menü Kapat
Soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich kurtardı

'ın ilçesinde bulunan Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda yürekleri ağızlara getiren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teneffüs sırasında bir öğrencinin soluk borusuna yiyecek kaçtı. , çok kısa sürede yapılan sayesinde ölümden döndü.

Kahramanmaraş'taki bir okulda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrencinin, okul müdürü tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarılması güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Teneffüs sırasında bir öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark eden nöbetçi öğretmen öğrenciye Heimlich manevrası yaparak müdahale etti ancak cisim çıkmadı.

Durumu gören diğer öğrenciler panik içinde okul müdürü İsmail Kazancı'nın kapısını çalarak yardım istedi. Olay yerine gelen Kazancı'nın öğrenciye yaptığı Heimlich manevrasıyla soluk borusunu tıkayan yiyecek çıkarıldı ve öğrenci yeniden nefes almaya başladı.

Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra sağlık ekipleri okula gelerek öğrenciye kontrol amaçlı müdahalede bulundu. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

