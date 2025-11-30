Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Sri Lanka sel ve toprak kaymasıyla boğuşuyor! Bilanço her geçen gün artıyor

Sri Lanka’da etkili olan Ditwah Kasırgası felaketi beraberinde getirdi. Kasırga nedeniyle şiddetli yağış ve toprak kaymaları meydana geldi. Yaşanan felaketlerde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 14:15

Güney Asya ülkesi ’da etkili olan Ditwah Kasırgası'nda bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor. Afet Yönetim Merkezi’nden (DMC) yapılan açıklamada, kasırganın neden olduğu şiddetli yağış ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 193’e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, 228 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

Başkent Kolombo’nun kuzey kesimlerinin Kelani Nehri’nin hızla yükselmesi nedeniyle sular altında kaldığını aktaran yetkililer, başkentteki hasarın boyutlarının, yardım görevlilerinin devrilen ağaçlar ve toprak kaymaları nedeniyle kapanan yolları temizlemesiyle ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

DMC yetkilsi, "Kasırga bizden uzaklaşmış olsa da, nehrin yukarı kesimlerindeki yoğun yağışlar nedeniyle alçakta kalan alanlar, Kelani Nehri'nin yükselmesiyle tekrar su altında kalıyor" ifadelerine yer verdi.

Sri Lanka sel ve toprak kaymasıyla boğuşuyor! Bilanço her geçen gün artıyor

KAN STOKLARINDA KIRMIZI ALARM

Ulusal Kan Transfüzyon Servisi tarafından yapılan açıklamada, kan stoklarının yetersiz olduğunu ifade edildi. Kan Bankası Şefi Lakshman Edirisinghe, günlük ihtiyaçlarının yaklaşık bin 500 ünite kan olduğunu ancak hava koşullarından kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle dün sadece 236 ünite kan temin edebildiklerini söyledi.

Edirisinghe, " ve yoğun yağışlar nedeniyle mobil kan bağışı kampanyalarımızı gerçekleştiremedik. Bağışçılardan en yakın kan bankasını ziyaret etmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Sri Lanka sel ve toprak kaymasıyla boğuşuyor! Bilanço her geçen gün artıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sri Lanka'da sel ve heyelan faciası! Onlarca ölü ve kayıp var
Kars'ta sel felaketi! Görüntüler dehşete düşürdü
ETİKETLER
#arama kurtarma
#sel
#sri lanka
#Ditwah Kasırgası
#Toprak Kaymaları
#Kan İhtiyacı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.