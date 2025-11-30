Menü Kapat
13°
Elektrikli araba alanlar bin pişman! Satarken en çok zarar ettiren otomobiller açıklandı

Elektrikli araçların menzil, şarj süresi ve altyapı sorunları büyük ölçüde aşılmış olsa da, ikinci el piyasasında benzinli muadillerine kıyasla hızla değer kaybediyorlar. Uzman verileri ise değer kaybının çarpıcı boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

Elektrikli otomobiller, bir asırdan uzun süredir hayatımızda olmasına ve son on yılda ana akım otomotiv dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesine rağmen, ikinci el piyasasında hâlâ cazibesini tam olarak kazanamadı. Şarj altyapısının gelişmesi, batarya ömrü endişelerinin azalması ve yeni modellerin fiyatlarının düşmesi gibi olumlu gelişmelere rağmen, benzinli muadillerine göre çok daha hızlı değer kaybediyorlar.

Elektrikli araba alanlar bin pişman! Satarken en çok zarar ettiren otomobiller açıklandı

KİLOMETREDEKİ DEĞER KAYBI ALARM VERİYOR

Thunder Said Energy tarafından hazırlanan bir rapora göre, içten yanmalı motorlu (ICE) araçlar, kilometre başına ortalama 0.11 dolar (yaklaşık 5 TL) değer kaybederken, aynı mesafe için elektrikli araçlardaki kayıp 0.27 dolar (yaklaşık 12 TL) seviyesinde.

Ancak analistler, veriler değerlendirilirken devletler tarafından uygulanan vergi teşvikleri gibi avantajların dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Zira teşvikten yararlanarak satın alınan bir aracın, ikinci el piyasasına çıktığında liste fiyatından daha yüksek bir ücrete satılmayacağı belirtiliyor.

Bu durumun da değer kaybını tetikleyen etmenler arasında olduğu vurgulandı. Bu nedenle uzmanlar, değer kaybı karşılaştırması yapılırken sadece liste fiyatının değil, teşvikler düşüldükten sonra ödenen gerçek satın alma fiyatının kıyaslanması gerektiğini dile getirdi.

Elektrikli araba alanlar bin pişman! Satarken en çok zarar ettiren otomobiller açıklandı

TESLA ÖRNEĞİ VE DİĞER KAYBEDENLER

Özellikle modellerinin ikinci el değerlerinin geçmişteki gibi cazip olmaktan uzak olduğu belirtiliyor. Pazarda yüksek bir arz oluşmasının talebi aşması, CEO Elon Musk'ın siyasi tartışmaları ve Rivian ile Lucid gibi yeni rakiplerin ortaya çıkması gibi faktörler, değer kaybını tetikleyen sebepler arasında gösteriliyor.

Örneğin ABD'de 2021 model bir Tesla Model Y Long Range'in yaşadığı değer düşüşü dikkat çekiyor. Aracın o dönemdeki liste fiyatı 54 bin 190 dolar iken, teşvik sonrası 46 bin 690 dolara mâl oluyordu. Yaklaşık 78 bin kilometre kullanılmış ve iyi durumdaki model, açık artırmada sadece 24 bin 888 dolara satılmıştı. Yani başlangıç fiyatının neredeyse yarısı.

CarEdge sitesinin değer tutma performansına göre sıraladığı 185 araçlık listede Tesla yer almasa da, en kötü performans gösterenler arasında Nissan Leaf, Wrangler 4xe, Volkswagen ID.4, Subaru Solterra ve Toyota bZ4x gibi elektrikli modeller bulunuyor.

Elektrikli araba alanlar bin pişman! Satarken en çok zarar ettiren otomobiller açıklandı

BENZİNLİ MUADİLLERLE YAN YANA KIYASLAMA

Elektrikli araçların değer kaybını daha iyi anlamak için, neredeyse aynı tasarıma sahip benzinli muadilleriyle karşılaştırmak çarpıcı sonuçlar doğuruyor:

Jeep Wrangler: CarEdge verilerine göre, benzinli Wrangler, beş yıllık sahiplik süresi ve 108 bin kilometre kullanım sonunda değerinin sadece yüzde 29'unu kaybediyor.

Jeep Wrangler 4xe (Hibrit): Aynı süre ve kilometre kullanımında, elektrikli Wrangler 4xe'nin değeri ise yüzde 59 gibi şaşırtıcı bir oranda düşüyor.

Başlangıç fiyatları arasındaki fark ve ABD hükümetinin 7 bin 500 dolarlık teşvik düşüldüğünde bile, benzinli Wrangler beş yıl sonunda finansal olarak daha güvenli bir yatırım olarak öne çıkıyor. Toyota'nın bZ4X'i ile RAV4'ü ve Subaru'nun Crosstrek ile Solterra modelleri karşılaştırıldığında da benzer sonuçlar ortaya çıkıyor.

