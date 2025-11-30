Menü Kapat
13°
Hemen otomobil alacaklar için şifre 365! 'Gözden kaçıyor, şu an uygun fiyatlı arabalar var'

Kasım 30, 2025 14:00
1
Hemen otomobil alacaklar için şifre 365! 'Gözden kaçıyor, şu an uygun fiyatlı arabalar var'

Yeni yıl yaklaşırken, otomobil dünyasında da hareketlilik arttı. Bayiiler sıfır otomobilde kampanyaları art arda sıralarken, yapılan reel indirimlerin yanı sıra faiz indirimleri ve uzun vadeli taksitler de satış payını güçlendiriyor. Diğer yandan da uzmanlar ikinci el otomobil fiyatlarında gözden kaçan uygun fiyatların olduğunu savunuyor. İşte detaylar ve ikinci el araç için 365 gün tüyosu!

2

TV100 yayınında konuşan otomotiv sektör uzmanı Göksel Erkoyuncu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Otomobilin şöyle bir özelliği var; diğer emtia'lardaki gibi örnek vereyim bir buzdolabı, televizyon gibi değil. Bu hem kullanılırken hem bunu kullanabilir hem de sattığınız zaman fiyat odaklı geri dönüşümü kolay bir emtia. Yani her zaman bir talepe vardır araca. Oradaki tek belirleyici majör konu açıkçası fiyattır.

3

Fiyatı tuttuktan sonra burada aracın elinizde kalması ya da bunu değiştirememeniz söz konusu değil. En azından bugüne kadar gelen piyasalarla alakalı söylüyorum. Fiyat artışı ile alakalı otomobilde zaten uzun süredir bir özellikle ÖTV vergisi biraz yükseldikten sonra orada bir artış söz konusu. Esas kur konusuna baktığımız zaman da Euro'ya dikkat etmek lazım. Çünkü ülkemize gelen arabaların çoğu Euro bazlı. Yani Avrupa Birliği ülkelerinden gelen araçlar olduğu için Euro'nun yükselişi burada etkiler olabilir.

4

Enflasyonist etkiyle tabii ki burada işçi maliyetleri olsun diğer giderler sebebiyle artışlar söz konusu oluyor. Ama bunu hep domine edecek otomotivin kendi içinde dinamikleri var. Zaten şu son üç aya baktığımız zaman yıl sonu kapanışı itibarıyla Ekim, Kasım, Aralık aylarında da ister istemez firmalar ellerindeki stokları etmek adına, yeni modelle girişi daha az araçla girmek adına ve belli hedefler var.

 

5

'BİR TÜYO VERMEK İSTİYORUM...'

Buradaki firmaların hedeflerini tutturmak adına kampanya, indirim gibi konulara daha çok detaylı olarak giriyorlar. Bir manada esasında Ekim ayında ikinci el piyasasının daralması da sıfır araca yönelme sebebiyle oluyor. Tabii burada şu ayrıntıyı belirteyim; burada şöyle bir şey var, hadi adına tüyo diyelim bunun, bazen şu da oluyor, şimdi tabii ki buradaki PR çok iyi, sıfır km arabalardaki kampanyalar vesaire hep konuşulan konular arasında. 

6

İKİNCİ EL GENÇ ARAÇLAR GÖZDEN KAÇIYOR!

Fakat şunu da yapsınlar, biz bunun göz ardı edildiğini görüyoruz piyasada, bazen öyle bir şey oluyor ki ikinci elde de şu an uygun fiyatlı arabalar var. Mesela aynı yaşta ya da 1 yaşında aradaki makas bandı açık olan arabalar şu an ikinci eldeki fiyatları da cazip durumda.

7

Ama işte buradaki sıfırdaki kampanyalar vesaire çok ilgi çektiği için bazen bu göz ardı edilebiliyor. Bence alımdan önce ikinci eldeki özellikle yüksek model arabalar için söylüyorum, burayı da araştırmalarında fayda var diye söyleyebilirim"

