Nesli tükenme tehdidi altındaydı! Sürü halinde piknikçilere yakalandılar

Nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan ve avlanması yasak olan dağ keçileri Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yemek ararken görüldü.

Yoğunağaç köyüne Bölgeye piknik yapmak amacıyla giden Mehmet Özay isimli vatandaş, dağlarda sürü halinde dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.