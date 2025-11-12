Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Dağ keçileri kartpostal fotoğraflarını aratmıyor! Tunceli'de sonbahar görsel şölen ile geçiyor

Koruma altındaki dağ keçileri, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sürüler halinde dolaşarak vatandaşların ilgisini çekiyor. Sararan yapraklar arasında özgürce gezen keçiler, hem ilçe halkının sevgisiyle korunuyor hem de ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. İlçe merkezinde sürüler halinde görülen keçiler, ziyaretçileri tarafından bu doğal manzarayı ilgiyle izlerken, ilçe halkı da keçilere büyük bir sevgi ve özenle yaklaşıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 11:59

'nin Çemişgezek ilçesinde nesli koruma altında olan dağ keçileri, ilçe merkezinde sürüler halinde görülüyor. Neredeyse her sokak başında karşılaşma ihtimalinin bulunduğu keçiler, zaman zaman evlerin önüne kadar geliyor, hatta trafikte bile kendilerini gösteriyor. İnsanlardan kaçmayan ve adeta evcil bir misafir gibi davranan dağ keçileri, tarih ve doğanın iç içe olduğu Çemişgezek'in simgeleri arasında yer alıyor. Özellikle Tağar Çayı Vadisi'nde, sararan yaprakları arasında özgürce dolaşan dağ keçileri, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. İlçeyi ziyaret edenler bu doğal manzarayı ilgiyle izlerken, ilçe halkı da keçilere büyük bir sevgi ve özenle yaklaşıyor.

Dağ keçileri kartpostal fotoğraflarını aratmıyor! Tunceli'de sonbahar görsel şölen ile geçiyor

KEÇİLERİ GÖRMEYE GELDİLER

Elazığ'dan ailesiyle dağ keçilerini görmek için gelen 11 yaşındaki Seyit Han Akkılıç, "Keçileri görmek çok güzel bir şey. Görünce çok mutlu oldum ve heyecan duydum. Dağ keçileri ile aramızda yarım metre bile mesafe yok. Onları görünce çok heyecanlandım. Doğanın bu gibi güzellikleri beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. 11 yaşıma girince bende bir fotoğraf tutkusu oluşmaya başladı. Geyikleri yakından görmek, hayvanları yakından görmek, doğayı yakından görmek beni mutlu etti. Herkesin görmesi gereken bir şey bu aslında. Elazığ'dan Çemişgezek ilçesine geldim. Dağ keçilerini bu kadar yakından göreceğimi tahmin etmemiştim. Doğanın bu gibi güzelliklerini herkesin görmesi lazım ve korunması lazım" dedi.

Dağ keçileri kartpostal fotoğraflarını aratmıyor! Tunceli'de sonbahar görsel şölen ile geçiyor

DAĞ KEÇİLERİ SONBAHAR MEVSİMİNE RENK KATIYOR

Yöre sakinlerinden Abdulkadir Aladağ ise "Dağ keçileri Çemişgezek'te çok fazla bulunmakta. Hatta o kadar çoklar ki ana yolda bile görmek mümkün. Buraya gelip insanlar bazen dağ keçilerini görmek için ziyaret bile ediyorlar. Tabii sonbahar mevsimindeyiz. Sonbaharın yaprakları arasında dağ keçilerini görüyoruz. Dağ keçileri sonbahara renk katıyor. Sonbaharda dağ keçilerine renk atıyor. Bu da Çemişgezek'in güzelliklerinden bir tanesi. Dağ keçileri çoğunlukla Tağar Vadisi'nde bulunuyor. Tabii insanlardan da kaçmıyorlar ve gruplar halinde dolaşıyorlar. Dağ keçilerini görmek için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Hemen ilçe merkezine gelip burada dağ keçilerini görebilirsiniz. Tağar Vadisi'nde hatta bazen bir adım kadar uzağınızda dağ keçilerini görebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

Dağ keçileri kartpostal fotoğraflarını aratmıyor! Tunceli'de sonbahar görsel şölen ile geçiyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahis skandalı borsayı da vurdu! Dört büyüklerin üçü 'dip' yaptı
ETİKETLER
#turizm
#sonbahar
#Tunceli
#Doğa
#Çemişgezek
#Dağ Keçileri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.