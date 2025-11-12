Bahis skandalı borsayı da vurdu! Dört büyüklerin üçü 'dip' yaptı

Kategoriler
Türk futbolunda gündemdeki yerini korumaya devam eden bahis operasyonlarında 1024 oyuncu PFDK’ya sevk edilirken, Beşiktaş ve Galatasaray’dan 2’şer futbolcu listede yer aldı. Operasyonun borsaya da yansımaları oldu. Fenerbahçe hariç büyüklerin hisseleri değer kaybetti. İşte detaylar...
Türk futbolunu sarsan bahis operasyonu, futbolculara da sıçradı. Türkiye Futbol Federasyonu, toplam 1024 futbolcunun bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı. Listede Süper Lig’den 27 futbolcunun yer aldığı belirtilirken, Beşiktaş ve Galatasaray’dan 2’şer oyuncu bulunuyor.
Bahis operasyonu, sadece futbol kamuoyunu değil finans piyasalarını da etkiledi. Borsa İstanbul’da 4 büyük kulübün işlem gören hisseleri Fenerbahçe hariç değer kaybı yaşadı. Kapanışta Beşiktaş (BJKAS) hisseleri yüzde 1,59 düşüşle, Galatasaray (GSRAY) yüzde 4,79, Trabzonspor (TSPOR) ise yüzde 3,70 değer kaybetti. Fenerbahçe (FENER) hisseleri ise yüzde 1,81 artışla günü tamamladı.
Dün borsa açılışı sonrası BIST 100 endeksi, saat 11.43 itibariyle yüzde 0,43 artışla 10 bin 834 puana ulaştı. Ancak 4 büyüklerin hisseleri, yükselen borsaya rağmen düşüşünü sürdürdü.
Akabinde Borsa İstanbul'da öğleden sonra düşüş yaşandı. Yaşanan düşüşte aylardır beklenen İBB iddianamesinin açıklanması ve iddianamede Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulduğuna dair iddialar etkili oldu.