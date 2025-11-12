Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bahis skandalı borsayı da vurdu! Dört büyüklerin üçü 'dip' yaptı

Kasım 12, 2025 09:54
1
Bahis skandalı borsayı da vurdu! Dört büyüklerin üçü 'dip' yaptı

Türk futbolunda gündemdeki yerini korumaya devam eden bahis operasyonlarında 1024 oyuncu PFDK’ya sevk edilirken, Beşiktaş ve Galatasaray’dan 2’şer futbolcu listede yer aldı. Operasyonun borsaya da yansımaları oldu. Fenerbahçe hariç büyüklerin hisseleri değer kaybetti. İşte detaylar...

 

 

2

Türk futbolunu sarsan bahis operasyonu, futbolculara da sıçradı. Türkiye Futbol Federasyonu, toplam 1024 futbolcunun bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı. Listede Süper Lig’den 27 futbolcunun yer aldığı belirtilirken, Beşiktaş ve Galatasaray’dan 2’şer oyuncu bulunuyor.

3

Bahis operasyonu, sadece futbol kamuoyunu değil finans piyasalarını da etkiledi. Borsa İstanbul’da 4 büyük kulübün işlem gören hisseleri Fenerbahçe hariç değer kaybı yaşadı. Kapanışta Beşiktaş (BJKAS) hisseleri yüzde 1,59 düşüşle, Galatasaray (GSRAY) yüzde 4,79, Trabzonspor (TSPOR) ise yüzde 3,70 değer kaybetti. Fenerbahçe (FENER) hisseleri ise yüzde 1,81 artışla günü tamamladı.

 

4

Dün borsa açılışı sonrası BIST 100 endeksi, saat 11.43 itibariyle yüzde 0,43 artışla 10 bin 834 puana ulaştı. Ancak 4 büyüklerin hisseleri, yükselen borsaya rağmen düşüşünü sürdürdü.

5

Akabinde Borsa İstanbul'da öğleden sonra düşüş yaşandı. Yaşanan düşüşte aylardır beklenen İBB iddianamesinin açıklanması ve iddianamede Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulduğuna dair iddialar etkili oldu. 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.