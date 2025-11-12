Bahis skandalı borsayı da vurdu! Dört büyüklerin üçü 'dip' yaptı

Bahis operasyonu, sadece futbol kamuoyunu değil finans piyasalarını da etkiledi. Borsa İstanbul’da 4 büyük kulübün işlem gören hisseleri Fenerbahçe hariç değer kaybı yaşadı. Kapanışta Beşiktaş (BJKAS) hisseleri yüzde 1,59 düşüşle, Galatasaray (GSRAY) yüzde 4,79, Trabzonspor (TSPOR) ise yüzde 3,70 değer kaybetti. Fenerbahçe (FENER) hisseleri ise yüzde 1,81 artışla günü tamamladı.