Köpeklerin saldırdığı yavru dağ keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı! O anlar kamerada

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Tağar Vadisi'nde meydana gelen olayda, bir köpek 2 yavru dağ keçisine saldırdı. Panikle kaçmak isteyen yavru keçilerden biri Tağar Çayı'na atladı ve akıntıya kapılarak kayalık bir bölgede sıkıştı. Olayı gören iki kuzen vakit kaybetmeden dereye girerek yavru keçiyi bulunduğu yerden çıkarıp sırtlarında taşımaya başladı. Yaralı keçi tedavi edilebilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirilse de ekipler gelene kadar hayvan hayatını kaybetti.