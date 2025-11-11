Metrobüste kaza mı oldu, neden gelmiyor son dakika? 11 Kasım İETT metrobüste yaşanan trafik hakkında açıklama yaptı

11 Kasım 2025 Salı günü sabah saatlerinde metrobüs hattında aksamalar yaşanmaya başladı. Vatandaşlar tarafından sosyal medya platformlarında metrobüslerin gelmediği ve duraklarda yoğun kalabalıkların oluştuğu belirtildi.

Vatandaşlar tarafından metrobüste kaza mı oldu, neden gelmiyor son dakika bilgileri araştırılıyor.

METROBÜSTE KAZA MI OLDU SON DAKİKA 11 KASIM?

Metrobüs hattında yaşanan trafik kaza nedeniyle değil, bir aracın arızalanmasından dolayı meydana geldi. Avcılar'da arızalanan bir metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Şükrübey durağında arızalandı.

Arıza nedeniyle seferler aksarken duraklar kalabalıklaştı. Metrobüs yolu ve durağında uzun kuyruklar meydana geldi. İETT tarafından yapılan açıklamada "Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir" ifadeleri kullandı. Metrobüsün çekilmesinin ardından ise trafik normale döndü.

METROBÜS NEDEN GELMİYOR 11 KASIM?

Metrobüs hattının Şükrübey durağında arızalanan metrobüs nedeniyle trafik meydana geldi.

Yaşanan aksaklıktan dolayı metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Metrobüsün çekilmesinin ardından seferlerin kısa süre içerisinde normale dönmesi bekleniyor.