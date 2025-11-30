Menü Kapat
 Şenay Yurtalan

Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu! Müşterilerin tek şikayeti var: Bunları kullanmaya nasıl kıyacağız?

Eskişehir’de yaşayan Rabia Çelik 4 yıl önce hobi olarak başladığı mum üretimini profesyonel işe çevirdi. Hayata geçirdiği estetik tasarımlarıyla dikkat çeken genç kadın kendi ürettiği mumları açtığı stantta satışa çıkardı. Başarılı üretici yoğun ilgi gören mumları hakkında müşterilerinin “Bunları nasıl yakacağız, kıyamayız” şeklinde yorum yaptığını aktardı.

Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu! Müşterilerin tek şikayeti var: Bunları kullanmaya nasıl kıyacağız?
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.11.2025
12:38
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
12:38

Rabia Çetin 4 yıl önce odasında hobi olarak başladığı mum üretimini 3D yazıcı desteği ile farklı bir boyuta taşıdı. Hazırladığı dekoratif mumları açtığı stantta satışa çıkaran genç kadın hobisini geçim kaynağına dönüştürdü. Kullandığı renkler ve farklı modellerle mumları büyük beğeni toplayan Çelik hem yerli vatandaşlar hem de yabancı turistlerin mumlarına ilgi gösterdiğini aktardı.

Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu! Müşterilerin tek şikayeti var: Bunları kullanmaya nasıl kıyacağız?

“TASARIMLARIMDA ESTETİĞİ ÖN PLANDA TUTUYORUM”

Standart modellerin dışına çıkarak göze hoş gelen şekiller üretmeye odaklandığını aktaran Rabia Çelik, "Piyasadaki standart ürünlerden farklılaşmak adına kalıpların büyük kısmını 3D yazıcı yardımıyla kendim üretiyorum. Bu modelleri başka yerde bulmak zor.

Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu! Müşterilerin tek şikayeti var: Bunları kullanmaya nasıl kıyacağız?

Ham madde olarak organik soya mumu kullanıyorum. Ancak ürünlerin kalıptan çıkarken kırılmasını önlemek ve dayanıklılığını artırmak için karışıma yüzde 10 oranında parafin ekliyorum. Tasarımlarımda estetiği ön planda tutuyorum." İfadelerini kullandı.

Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu! Müşterilerin tek şikayeti var: Bunları kullanmaya nasıl kıyacağız?

“NASIL KIYACAĞIZ?”

Ürettiği mumlara gelen ilgiden memnun olduğunu kaydeden Çelik, "Stantta vatandaşların ve turistlerin ilgisi oldukça yoğun oluyor. İnsanlar tasarımların güzelliğini görünce genellikle 'Bunları nasıl yakacağız, kıyamayız' şeklinde tepkiler veriyorlar.

Hobi olarak başladı, geçim kaynağı oldu! Müşterilerin tek şikayeti var: Bunları kullanmaya nasıl kıyacağız?

Ürünler dekoratif bir obje gibi dursa da yakıldığında içindeki sedefler sayesinde çok hoş bir renk geçişi ve parıltı ortaya çıkıyor. Fiyatlarımız ise modelin işçiliğine göre ortalama 75 liradan başlayıp 350 liraya kadar çıkıyor." dedi.

