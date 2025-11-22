Menü Kapat
'Üretimiyle de Türk' kahvesi için harekete geçildi

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu (MYO) tropikal meyve serasında, kahve yetiştiriciliği için deneme amaçlı fidan dikimi yapıldı. Bu girişimle, kahvenin sadece adıyla değil, üretimiyle de Türk olması hedefleniyor...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 18:03

'nın ilçesinde Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu tropikal meyve serasında deneme amaçlı kahve fidanı dikildi. Kumluca Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle inşa edilen tropikal meyve serasında yetişecek olan kahve deneme amaçlı kahve fidan etkinliğine, Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Coşgun, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen, Kumluca Ticaret Borası Başkanı Fatih Durdaş, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

ARABİCA ÇEŞİDİ KAHVE FİDANI DİKİLDİ

Tropikal meyve serasına 6 adet Arabica çeşidi kahve fidanı dikildi. Kumluca MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Lokman Altınkaya, katılımcılara deneme amaçlı olarak dikilen kahve fidanları ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

'Üretimiyle de Türk' kahvesi için harekete geçildi

"KAHVEDEN DE OLUMLU SONUÇ ALIRIZ"

Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Coşgun, yaptığı açıklamada, tropikal meyve bitkilerinin yetiştirilmesi ve bölgeye adaptasyon süreçlerinin takibi konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda çok sayıda tropikal meyvenin bölgeye adaptasyonunda başarılı olduklarını belirten Müdür Coşgun, "Ejder, pitaya, ananas, guava gibi meyveleri başarıyla yetiştirdik. Tropikal üretim seramızda şu ana kadar 20 tür ve 41 çeşit meyve ve bitki yetiştirdik. Başarılı olanları bölgemizde çiftçilerimizle paylaşıyoruz. İnşallah kahveden de olumlu sonuç alırız" dedi.

'Üretimiyle de Türk' kahvesi için harekete geçildi

"İSMİNİ BELİRLEYECEĞİZ"

Kumluca MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Lokman Altınkaya da tropikal bir bitki olan ve 18 derece sıcaklık derecesinin üzerinde yetişen kahve bitkisini Kumluca'da da yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Kumluca ve çevresinin kahve bitkisinin yetişmesi için elverişli olduğunu düşündüklerini belirten Altınkaya, "2 yıl gibi bir süre bitkinin adaptasyonunu takip edeceğiz. Ümidimiz kahvenin adı gibi üretimiyle de Türk kahvesi olması. Şu anda fidanları dikilen kahve 'Arabica' türüdür. Adaptasyon süreci tamamlanır, aroması ve verimle başarılı olursak kahve çeşidinin ismini belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

