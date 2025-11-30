Avustralya'da iki uçak havada çarpıştı! 1 ölü

Kategoriler
Avustralya'nın New South Wales eyaletinde yer alan Sydney şehrinde iki küçük uçak havada çarpıştı. Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan facia doğrulandı.
Açıklamada, uçaklardan birinin yakındaki ormanlık alana düştüğü, pilotun kaza yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.
Diğer uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı ve pilotunun yaralanmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.