Avustralya'da iki uçak havada çarpıştı! 1 ölü

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde yer alan Sydney şehrinde iki küçük uçak havada çarpıştı. Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan facia doğrulandı.

BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ YARA ALMADI

Açıklamada, uçaklardan birinin yakındaki ormanlık alana düştüğü, pilotun kaza yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Diğer uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı ve pilotunun yaralanmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.