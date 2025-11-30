Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iPhone 18 bekleyenlere "bellek" şoku! Fiyatlara zam kapıda

Küresel bellek tedarik sıkıntısı nedeniyle iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin fiyatlarında 50 ila 100 dolarlık bir artış yaşanabileceği öngörülüyor. Ancak Apple'ın maliyet artışını engelleyecek bir planı var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 12:03

Bellek tedarik sıkıntısı, zincirleme bir reaksiyonla sektörünü etkisi altına almış durumda. Dağıtıcıların anakartlarla birlikte RAM modülleri satın almak zorunda kalmasından, Nvidia'nın GPU kalıplarıyla VRAM çiplerini paketlemeyi durdurduğu iddialarına kadar pek çok gelişme, şirketler ve tüketiciler için finansal açıdan zorlu bir döneme işaret ediyor.

, her ne kadar güçlü tedarik zinciriyle bilinen bir şirket olsa da, söz konusu krizden muaf değil. Teknoloji devinin, bellek maliyetlerindeki artış nedeniyle iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde fiyat artışına gitmek zorunda kalabileceği konuşuluyor.

Ancak kaynaklara göre, şirketin kendi özel çiplerini üretme konusundaki ısrarlı çalışmaları, maliyet artışını dengeleyebilir.

iPhone 18 bekleyenlere "bellek" şoku! Fiyatlara zam kapıda

ÖZEL ÇİPLER FİYAT ARTIŞINI FRENLEYEBİLİR

United Daily News tarafından yayınlanan rapora göre, Apple'ın karşı karşıya olduğu bellek sıkıntısı, gelecek yıl piyasaya sürülecek amiral gemisi modellerin daha pahalı olmasına yol açabilir.

iPhone 17 serisiyle halihazırda bir fiyat artışına giden şirket, bellek tedarikçileriyle yapacağı pazarlıklara bağlı olarak 50 ila 100 dolar arasında yeni bir zam daha yapabilir.

Şirket ayrıca gelecek yıl iPhone 18 ailesiyle birlikte ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Fold modelini de tanıtmayı planlıyor. Kısacası, 2026 yılında tanıtılacak serinin oldukça maliyetli olması bekleniyor ve bellek krizi de işleri zorlaştırıyor.

Ancak rakiplerinin aksine her parçayı farklı satıcılardan temin etmek zorunda olmayan Apple, cihazlarında kullandığı özel çip sayısını artırarak farklı bir strateji izliyor.

iPhone 18 bekleyenlere "bellek" şoku! Fiyatlara zam kapıda

5G MODEM VE KABLOSUZ ÇİPLERDEN DEV TASARRUF

TSMC'nin 2nm süreciyle üretilecek A20 ve A20 Pro işlemcileri; iPhone 18 Pro, Pro Max, iPhone Fold ve iPhone 20 olarak yeniden adlandırılacağı iddia edilen temel modelde kullanılacak.

Söz konusu işlemciler, önceki nesillere göre daha pahalı olsa da, Apple'ın Qualcomm veya MediaTek gibi üreticilere lisans ücreti ödemeyecek olması, şirketin kasasında ciddi bir miktarın kalmasını sağlayacak.

Özellikle iPhone 16e ve iPhone Air modelleriyle hayatımıza giren C1 ve C1X 5G modemlerin ardından, geliştirilme aşamasındaki C2 modeminin tüm iPhone 18 serisinde yer alması bekleniyor.

TSMC'nin daha eski ve uygun maliyetli 4nm süreciyle üretilecek olan yeni nesil temel bant çipi, Apple'ın üretim masraflarından milyonlarca dolar tasarruf etmesine olanak tanıyacak. Daha önceki tahminlere göre, sadece C1 5G modem bile cihaz başına 10 dolarlık bir maliyet avantajı sağlıyordu.

iPhone 18 bekleyenlere "bellek" şoku! Fiyatlara zam kapıda

TÜKETİCİYE YANSIMADAN ÇÖZÜLEBİLİR

Daha önce iPhone 16e için yapılan 22 milyon adetlik sevkiyat hesaba katıldığında, Apple'ın sadece modem değişikliğinden elde ettiği tasarruf 220 milyon doları buluyor. Üstelik Qualcomm'a ödenmesi gereken telif ücretlerinden de kurtulunmuş olunuyor.

Benzer şekilde iPhone 17 modellerinde ilk kez kullanılan N1 kablosuz bağlantı çipi veya iPhone 18 ile gelmesi muhtemel N2 çipi sayesinde, Broadcom gibi firmalara ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Kendi çözümlerini devreye sokan Apple, üç farklı özel çip kullanarak elde edeceği tasarruf miktarını henüz net olarak açıklamasa da, bahsi geçen stratejinin bellek krizinden kaynaklanan maliyetleri absorbe etmeye yeteceği düşünülüyor.

Böylece şirket, amiral gemisi telefonlarını planladığından daha yüksek bir fiyata satmak zorunda kalmadan süreci atlatabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eski Intel CEO’su uyardı: Kuantum devrimi GPU çağını bitirebilir
ETİKETLER
#Teknoloji
#apple
#fiyat artışı
#tedarik zinciri
#Iphone 18 Pro Max
#Bellek Krizi
#Özel Çipler
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.