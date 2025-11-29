Eski Intel CEO’su uyardı: Kuantum devrimi GPU çağını bitirebilir

Intel’in eski CEO’su Pat Gelsinger, yapay zekâ çip yarışının bugün göründüğünden çok daha hızlı biçimde değişeceğini düşünüyor. Financial Times’a konuşan Gelsinger, birkaç yıl içinde kuantum bilgisayarların ana akıma taşınabileceğini söylüyor. Ona göre, ekran kartlarının omurgasını oluşturduğu mevcut AI düzeni sandığımızdan daha kırılgan.

Gelsinger’ın iddiası oldukça net: “AI çip balonu, kuantumla patlayacak.” Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın kuantum bilgisayarların yaygınlaşması için en az yirmi yıl öngördüğünü hatırlatalım. Gelsinger ise bu süreci iki yıla kadar düşürüyor. Kısacası eski Intel patronu, teknoloji dünyasının çok daha sert bir dönüşüme hazır olması gerektiğini düşünüyor.

KUANTUM KIRILMASI: “BİR ANDA TÜM TABLO DEĞİŞEBİLİR”

Gelsinger, yapay zekâ ekosistemindeki balonun birkaç yıl daha şişeceğini söylüyor. Ancak beklenen bir kuantum sıçraması yaşanırsa bugünün GPU ağırlıklı mimarisinin hızla geri planda kalacağını düşünüyor. Yani qubit tabanlı sistemler, klasik işlemci ve GPU düzenini hiç de uzak olmayan bir gelecekte zorlayabilir. Bu çıkışlarının arkasında, görev sonrası dönemde kuantum girişimlerine daha yakından dahil olması da var. Playground Global üzerinden sektörü yakından izleyen Gelsinger, enerji tüketimi ve donanım darboğazları gibi sık sık tartışılan konuların kuantum sistemlere ilgiyi daha da artıracağını düşünüyor.

MİCROSOFT–OPENAI İLİŞKİSİ: “1990’LARIN IBM–MİCROSOFT HAVASI VAR”

Röportajın dikkat çeken bölümlerinden biri de Gelsinger’ın büyük teknoloji ortaklıklarına ilişkin yorumu. Microsoft’un OpenAI ile kurduğu bağı, Bill Gates’in 1990’larda IBM ile oluşturduğu yapıya benzetiyor. OpenAI’nin güçlü modellerine rağmen, bu ekosistemin Microsoft’un sağladığı dev bilgi işlem kapasitesi olmadan ayakta kalamayacağını ima ediyor.

INTEL DÖNEMİNE DAİR: “MÜHENDİSLİK DİSİPLİNİ KAYBOLMUŞTU”

Gelsinger, Intel’den ayrıldıktan sonra şirketin iç durumuna dair de açık konuşuyor. Görevi devraldığında temel mühendislik disiplinlerinin “adeta buharlaştığını” söylüyor. Beş yıllık süreçte tek bir ürünün zamanında yetiştirilememesi, özellikle 18A gibi kritik projelerde ciddi gecikmelere yol açmış.

AI ALTYAPISININ GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Analistler, Gelsinger’ın iddialarını biraz erken bulsa da, tartışmanın büyüdüğü bir gerçek. Çünkü bugünkü yapay zekâ düzeni, devasa donanım yatırımları ve yüksek enerji tüketimi üzerine kurulu bir modelin içinde ilerliyor. Enerji ve maliyet tarafında sıkışan GPU merkezli veri merkezi mimarisinin nereye kadar sürdürülebilir olduğu da ayrı bir soru işareti.