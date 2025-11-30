İstanbul'da yol verme krizi! Kendilerinden geçip camları yumrukladılar

Esenyurt E-5'te yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Aracından inen öfkeli sürücü ve yanındaki şahıs, diğer minibüsün sürücüsüne tehdit ve hakaretler yağdırdı, aracın camını yumrukladı.



Olay dün E-5 Haramidere mevkiinde yaşandı. 35 DE 2021 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan şahıs, trafikte ilerlerken öfkelendikleri minibüs şoförüyle tartışmaya başladı. Başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Otomobilde bulunan 2 şahıs araçtan inerek minibüs şoförünün önünü kesip tehdit ve hakaretler yağdırdı. Daha sonra şahıslar minibüse zarar vermeye başlayıp camları yumrukladı. Minibüs şoförü olay anında sakinliğini korurken öfkeli saldırganlar çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan olayda 34 TMF 87 plakalı minibüs maddi olarak zarar görürken minibüs şoförü ise olay anında yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına aldı.