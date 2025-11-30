Menü Kapat
SON DAKİKA!
Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Fethiyespor ile karşılaşacak

Bursaspor bugün TFF 2. Lig 13. hafta maçları kapsamında evinde Fethiyespor'u ağırlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir belli oldu. TFF tarafından Bursaspor - Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacağı açıklandı.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Fethiyespor ile karşılaşacak
Kırmızı Grup, 13. hafta maçlarıyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor. 13. haftanın karşılaşmaları kapsamında bugün ile Fethiyespor karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir ve saat kaçta başlayacağı belli oldu.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Fethiyespor ile karşılaşacak

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor - Fethiyespor maçı açıklanan bilgilere göre AS TV ve Bi Kanal TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bursaspor bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 25 puan toplayan yeşil-beyazlılar ligde 3. sırada yer alıyor. Bursaspor bugün Fethiyespor'u yenerek tekrardan 2. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Fethiyespor ile karşılaşacak

Fethiyespor ise bu sezon 12 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 13 puanla 13. sırada yer alan Fethiyespor son haftalarda üst üste aldığı puan kayıplarını Bursaspor maçı ile telafi etmeyi hedefliyor.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Fethiyespor ile karşılaşacak

BURSASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bursaspor - Fethiyespor maçı canlı olarak AS TV ve Bi Kanal TV ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar AS TV ve Bi Kanal TV ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

Bursaspor maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir, saat kaçta? Fethiyespor ile karşılaşacak

BURSASPOR - FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Bursaspor - Fethiyespor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise İsmail Semih İleri ve Ömer Akman gerçekleştirecek. Dördüncü hakem olarak ise mücadelede Sinan Özcan görev alacak.

#Bursaspor
#canlı yayın
#Tff 2. Lig
#Fethiyespor
#As Tv
#Bi Kanal Tv
#Aktüel
