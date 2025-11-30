Osimhen Fenerbahçe Galatasaray derbi maçında oynayacak mı? Son antrenmanda kritik gelişme

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası son sürat devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında 1 Aralık 2025 Pazartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Dev derbi mücadelesine sayılı günler kala Victor Osimhen'in durumu gündem oldu. Ülkesi Nijerya Milli Takımı'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan yıldız golcünün, derbideki durumu merak ediliyor.

Taraftarlar tarafından Osimhen Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçında oynayacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

OSİMHEN FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray tarafından 28 Kasım 2025 tarihinde yeni bir antrenman videosu paylaşıldı. Videoda yer alan bilgilere göre tedavi sürecinde olan Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen günün antrenmanının ilk bölümünde takımla çalıştı.

Antrenmanının ilk bölümünün ardından ise fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde özel bir program gerçekleştirdi.

Victor Osimhen'in antrenmanda takımla çalışmasından dolayı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada "Victor Osimhen antrenmanın ilk kısmında takım arkadaşlarıyla çalıştı; son bölümde ise fizyoterapist ve atletik performans ekibi eşliğinde sahada özel bir program gerçekleştirdi." ifadeleri yer aldı.

OSİMHEN SAKATLIK DURUMU

Victor Osimhen'in sakatlık durumuyla ilgili sarı-kırmızılı ekip tarafından yeni bir açıklama yapılmadı. Son yapılan açıklamada yıldız golcünün sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği, salon çalışmalarına başladığı belirtilmişti.

Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan Galatasaray - Union SG maçı öncesinde yapılan antrenmanlarda Victor Osimhen bireysel olarak çalışmalar gerçekleştirmişti.