Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Osimhen Fenerbahçe Galatasaray derbi maçında oynayacak mı? Son antrenmanda kritik gelişme

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası dev derbi mücadelesine sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Osimhen'in durumu gündem oldu. Karşılaşmaya sayılı günler kala Osimhen Fenerbahçe - Galatasaray maçında oynayacak mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Osimhen Fenerbahçe Galatasaray derbi maçında oynayacak mı? Son antrenmanda kritik gelişme
Trendyol 'in 14. haftası son sürat devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında 1 Aralık 2025 Pazartesi günü ile karşı karşıya gelecek.

Dev mücadelesine sayılı günler kala 'in durumu gündem oldu. Ülkesi Nijerya Milli Takımı'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan yıldız golcünün, derbideki durumu merak ediliyor.

Taraftarlar tarafından Osimhen Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçında oynayacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

Osimhen Fenerbahçe Galatasaray derbi maçında oynayacak mı? Son antrenmanda kritik gelişme

OSİMHEN FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray tarafından 28 Kasım 2025 tarihinde yeni bir antrenman videosu paylaşıldı. Videoda yer alan bilgilere göre tedavi sürecinde olan Nijeryalı yıldız forvet Victor Osimhen günün antrenmanının ilk bölümünde takımla çalıştı.

Antrenmanının ilk bölümünün ardından ise fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde özel bir program gerçekleştirdi.

Victor Osimhen'in antrenmanda takımla çalışmasından dolayı Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada "Victor Osimhen antrenmanın ilk kısmında takım arkadaşlarıyla çalıştı; son bölümde ise fizyoterapist ve atletik performans ekibi eşliğinde sahada özel bir program gerçekleştirdi." ifadeleri yer aldı.

Osimhen Fenerbahçe Galatasaray derbi maçında oynayacak mı? Son antrenmanda kritik gelişme

OSİMHEN SAKATLIK DURUMU

Victor Osimhen'in durumuyla ilgili sarı-kırmızılı ekip tarafından yeni bir açıklama yapılmadı. Son yapılan açıklamada yıldız golcünün sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiği, salon çalışmalarına başladığı belirtilmişti.

Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan Galatasaray - Union SG maçı öncesinde yapılan antrenmanlarda Victor Osimhen bireysel olarak çalışmalar gerçekleştirmişti.

#galatasaray
#süper lig
#sakatlık
#derbi
#türk futbolu
#victor osimhen
#Fenerbahçe
#Aktüel
