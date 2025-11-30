Uzmanlar uyardı: Bu meslekleri yapanlar depresyona çok daha yakın! İşte o 10 riskli iş kolu...

Hayatımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz iş yerlerimiz, sadece ekonomik gelirimizi değil, aynı zamanda psikolojik sağlığımızı da doğrudan şekillendiriyor. Birçoğumuz iş stresini eve taşıdığımızı düşünsek de, aslında bazı mesleklerin doğası gereği barındırdığı yapısal sorunlar, çalışanları kronik bir mutsuzluğa ve depresyona sürüklüyor. Özellikle kontrolün çalışanda olmadığı, duygusal yükün ağır olduğu veya gelir belirsizliğinin yaşandığı sektörlerde bu risk katlanarak artıyor. Amerikan SAMHSA (Madde Bağımlılığı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri İdaresi) gibi kuruluşların verilerine ve psikologların analizlerine göre, toplumda "renkli" veya "garanti" olarak görülen bazı meslekler, aslında çalışanların iç dünyasında büyük fırtınalar kopmasına neden olabiliyor.