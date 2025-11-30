Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Geciktirenler ne kadar ödeyecek?

KİMLER MUAF OLACAK?

Brüt 200 metrekarenin altında tek konutu olan emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Aynı şekilde engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar da bu vergiyi ödemiyor.