Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Geciktirenler ne kadar ödeyecek?

Kasım 30, 2025 13:45
1
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Geciktirenler ne kadar ödeyecek?

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için yarın son gün. Ödemeler, belediyeler ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Vergisini zamanında ödemeyenlere yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak. İşte detaylar...

 

 

2

FAİZSİZ ÖDEMEDE YARIN SON GÜN

  • Bina, arsa ve iş yeri sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisinin ikinci taksiti için süre yarın doluyor.
  • Ödemeler belediyelerden ve e-devlet üzerinden yapılabilirken, gecikme halinde yüzde 3,5 oranında faiz uygulanacak.

3

İlgili vergi, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek ödenebiliyor. Ayrıca e-Devlet'e entegre belediyeler için de online ödeme imkanı sunuluyor.

4

KİMLER MUAF OLACAK?

Brüt 200 metrekarenin altında tek konutu olan emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Aynı şekilde engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar da bu vergiyi ödemiyor.

5

EMLAK VERGİSİNİN ETKİLEDİĞİ VERGİLER VE HARÇLAR 

Değerli Konut Vergisi, Tapu Harcı, Damga Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı, Gelir vergisi (gayrimenkul alım satım kazançlarında ve GMSİ)

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.