Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Geciktirenler ne kadar ödeyecek?

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için yarın son gün. Ödemeler, belediyeler ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Vergisini zamanında ödemeyenlere yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak. İşte detaylar...
FAİZSİZ ÖDEMEDE YARIN SON GÜN
İlgili vergi, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek ödenebiliyor. Ayrıca e-Devlet'e entegre belediyeler için de online ödeme imkanı sunuluyor.
KİMLER MUAF OLACAK?
Brüt 200 metrekarenin altında tek konutu olan emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Aynı şekilde engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar da bu vergiyi ödemiyor.
EMLAK VERGİSİNİN ETKİLEDİĞİ VERGİLER VE HARÇLAR
Değerli Konut Vergisi, Tapu Harcı, Damga Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı, Gelir vergisi (gayrimenkul alım satım kazançlarında ve GMSİ)