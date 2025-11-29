Elektrikli otomobil alacaklar için yeni teşvik programı: Para desteği verilecek

Almanya'da koalisyon hükümeti, düşük ve orta gelirli aileler için harekete geçti. Ailelerin elektrikli araç alımlarını destekleyecek yeni bir teşvik programı üzerinde anlaşma sağlandı.

Koalisyon komitesinin yayımladığı belge ışığında, satın alma veya kiralama yoluyla edinilecek tam elektrikli ve plug-in hibrit araçlar üzerinde 3 bin Euro'ya (yaklaşık 150 bin Türk Lirası) kadar devlet desteği verilecek.

Teşvikten yararlanmak isteyen ailelerin ise hane gelirinin yıllık 80 bin Euro'nun altında olması gerekiyor. Çocuk başına gelir sınırı 5 bin Euro artırılacak. Temel teşvik 3 bin Euro olurken çocuk başına 500 Euro ek destek sağlanacak, toplam artış ise bin Euro’yu geçemeyecek.

Çok düşük gelirli haneler için ilave yardım da planlanıyor.

2026'DA BAŞLAYACAK UYGULAMA İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Programın detaylarının yıl sonuna kadar netleşmesi, uygulamanın ise 2026’da başlaması hedefleniyor. Teşvik için AB Komisyonu’nun onayı bekleniyor.

Federal hükümet elektrikli araçlara geçişleri hızlandırmak amacıyla 3 milyar Euro ek kaynak ayırdı. 2023’te devlet primlerinin aniden kesilmesi nedeniyle satışlar sert düşmüştü.