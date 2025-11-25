Elektrik faturası devlet desteği şartları değişti mi ne olacak?

Elektrikte yeni tarife sistemi için geri sayım başladı.

1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerine çıkan mesken aboneleri devlet yardımı alamayacak.

Bu yıl kademeli elektrikte sınır 5 bin kilovatsaat olarak tespit edilmişti.

31 Ekim 2025 tarihinde limit 4 bin kilovatsaate indirildi.

Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaat - 984 TL) aşan kullanıcılara 1 Ocak’tan itibaren bu kapsama girdiklerine yönelik olarak dağıtım şirketleri bildirim göndermeye başladı.

1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak yeni tarifede konutların 2025 tüketim değerleri baz alınacak.

Bir hane 2025 yılı genelinde toplamda 4 bin kilovatsaati geçtiyse, 2026 yılı boyunca son kaynak tedarik fiyatı üzerinden faturası düzenlenecek.