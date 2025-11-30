Gelinini öldürüp berberde tıraş olan kayınpeder cezaevinde kendini astı

Kategoriler
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde eski gelinini öldürdükten sonra hapse giren 71 yaşındaki Hüseyin Derin, tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulundu.
Hüseyin Derin (71) isimli şahıs, oğlundan boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığı eski gelini Gönül Karakök’ü yaşadığı tartışma sonrası öldürmüş, olay sonrası berbere gidip tıraş olmuştu.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan kayınpeder Hüseyin Derin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük’teki T tipi cezaevine gönderilmişti.
Banyoya girdikten sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı adamı merak eden arkadaşları içeriye girdiklerinde yaşlı adamı asılı halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Derin’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Derin’in eşofman ipiyle yaşamına son verdiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.