Tekirdağ'da feci kaza! İki otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'da çarpışan iki otobüs büyük hasar gördü. Yaralıların olduğu kaza bölgesinde trafik kilitlendi.

Feci kaza Çorlu ilçesinde bulunan Hatip Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki Çorlu-Ergene yolu Çırak Bayırı mevkiinde meydana geldi.

YOLCU OTOBÜSÜ İLE HALK OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait M.E.A. idaresindeki 59 AB 774 plakalı halk otobüsü, Hatip Mahallesi'nde E.K. yönetimindeki 10 HF 716 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

9 KİŞİ YARALI

Kazada sürücüler M.E.A. ve E.K.'nin yanı sıra otobüslerde bulunan 7 yolcu da yaralandı. Yaralılar, sağlık personelleri tarafından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Ekiplerin yol açma çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden normal seyrine döndü.