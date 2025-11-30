Taksi ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 kişi yaralı

Elazığ’da akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu Tadım Kavşağında feci bir trafik kazası meydana geldi.

KAZA YERİNDE CAN PAZARI

Ü.B. idaresindeki 23 T 0131 plakalı ticari taksi ile S.G.K. idaresindeki 23 AEC 857 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralananlardan 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.