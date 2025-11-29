Mersin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada; Adana istikametinde ilerleyen Mistik Ali Gönen’in kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında park halinde olan F.T. idaresindeki kamyona çarptı.
Feci kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, araç sürücüsü Mistik Ali Gönen ile aynı araçta bulunan Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazadan, A.L.Y., S.Y.D ve M.G. ise yaralı kurtuldu. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.