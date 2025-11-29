Mersin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada; Adana istikametinde ilerleyen Mistik Ali Gönen’in kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında park halinde olan F.T. idaresindeki kamyona çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Feci kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, araç sürücüsü Mistik Ali Gönen ile aynı araçta bulunan Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazadan, A.L.Y., S.Y.D ve M.G. ise yaralı kurtuldu. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.