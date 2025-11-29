Otomobille çarpışan motosikletli, metrelerce havaya savruldu

Kaza; Remzi Güven Caddesi’nde Salkım Evler Kavşağı meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, O.G.'nin kullandığı 07 BHR 319 plakalı motosiklet ile Ç.Y.T. idaresindeki 07 BJL 238 plakalı otomobile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerinden geçmekte olan bir hemşire tarafından sürücüye sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahalede bulunuldu. Yaralı sürücü daha sonrasında sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.





Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikeyi atlattığı ve müşahede altında tutulduğu öğrenilirken kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.





Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.