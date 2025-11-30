Dakar sokaklarında Senegal'in mirası karnaval kortejinde hayat buldu

Senegal’in başkenti Dakar'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Dakar Karnavalı kapsamında, Douata Seck Kültür Merkezi'nden görkemli bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Festival, 2019 yılından bu yana ülkenin zengin kültürel yapısını dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

ULUSLARARASI KATILIM VE FİLİSTİN MESAJI

Bu yıl "miras ve hareket" temasıyla gerçekleştirilen karnavala Haiti, ABD ve Guadeloupe gibi ülkeler de misafir olarak katıldı. Yerel kıyafetler giymiş çeşitli etnik gruplardan ve geleneksel dansçılardan oluşan yüzlerce kişilik kortej, Medina sokaklarını renklendirdi.

Kortejde yürüyen İspanyol turist Juan Antonio Valderde Garcia, Filistin bayrağı taşıyarak ve İspanyolca "Özgür Filistin" yazılı tişört giyerek dikkatleri çekti. Garcia, Filistin meselesinin kendi davası olduğunu ve korteje bu bayrakla katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.