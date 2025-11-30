Menü Kapat
Manchester City son dakikada kazandı: Arsenal'in maçı bekleniyor!

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City ile Leeds United mücadele etti. Maviler, 5 gollü karşılaşmayı son dakikada kazandı ve lider Arsenal'i beklemeye geçti.

Manchester City son dakikada kazandı: Arsenal'in maçı bekleniyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.11.2025
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
30.11.2025
saat ikonu 00:34

Manchester City, Premier Lig'in 13. haftasında Leeds United'ı ağırladı ve 3-2 galip geldi. Ev sahibi ekip Phil Foden (1) ve Josko Gvardiol (25) ile 2-0 öne geçerken, Leeds United da Dominic Calvert-Lewin (49) ve Lukas Nmecha (68) ile skoru eşitledi. Ardından ise 90+'da sahneye tekrar çıkan Phil Foden, Manchester City'ye galibiyeti getirdi.

Manchester City son dakikada kazandı: Arsenal'in maçı bekleniyor!

ARSENAL'İN HATA YAPMASI BEKLENİYOR

Maç fazlasıyla 25 puana ulaşan ve Arsenal ile aradaki farkı 4 puana kadar düşüren Manchester City, Topçular'ın hata yapmasını bekliyor! Diğer ihtimalde ise Pep Guardiola'nın ekibi, şampiyonluk yolunda zorlu bir mücadele vermek zorunda kalacak ve hata yapma şansı çok az olacak.

Manchester City son dakikada kazandı: Arsenal'in maçı bekleniyor!

ARSENAL'İN ZORLU SINAVI

Premier Lig lideri Arsenal; 13. hafta maçında kendisini sıkı takip eden Chelsea ile karşılaşacak ve zorlu müsabakanın sonucu, puan tablosunun ilk sıralarını doğrudan etkileyecek.

