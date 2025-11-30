Manchester City son dakikada kazandı: Arsenal'in maçı bekleniyor!

Manchester City, Premier Lig'in 13. haftasında Leeds United'ı ağırladı ve 3-2 galip geldi. Ev sahibi ekip Phil Foden (1) ve Josko Gvardiol (25) ile 2-0 öne geçerken, Leeds United da Dominic Calvert-Lewin (49) ve Lukas Nmecha (68) ile skoru eşitledi. Ardından ise 90+'da sahneye tekrar çıkan Phil Foden, Manchester City'ye galibiyeti getirdi.

ARSENAL'İN HATA YAPMASI BEKLENİYOR

Maç fazlasıyla 25 puana ulaşan ve Arsenal ile aradaki farkı 4 puana kadar düşüren Manchester City, Topçular'ın hata yapmasını bekliyor! Diğer ihtimalde ise Pep Guardiola'nın ekibi, şampiyonluk yolunda zorlu bir mücadele vermek zorunda kalacak ve hata yapma şansı çok az olacak.

ARSENAL'İN ZORLU SINAVI

Premier Lig lideri Arsenal; 13. hafta maçında kendisini sıkı takip eden Chelsea ile karşılaşacak ve zorlu müsabakanın sonucu, puan tablosunun ilk sıralarını doğrudan etkileyecek.