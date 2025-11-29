Menü Kapat
13°
Editor
 Burak Ayaydın

Kenan Yıldız böyle istedi: Juventus'a can suyu!

Kenan Yıldız'lı Juventus, İtalya Serie A'nın 13. haftasında Cagliari'yi ağırladı. Milli futbolcunun başrolde olduğu karşılaşma, Juventus'un zaferiyle sonuçlandı.

Kenan Yıldız böyle istedi: Juventus'a can suyu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 22:17

, mücadelesinde 'yi 2-1 ile geçti. Konuk ekip; Sebastiano Esposito (26) ile skor avantajı yakalarken, ardından ise sahneye çıktı ve 25 ile 45+1. dakikadaki golleriyle takımını 3 puana ulaştırdı. Ayrıca da bu galibiyetle birlikte İtalyan devi, Serie A'daki Avrupa yarışı için umutlarını korudu.

https://x.com/juventusfc/status/1994842504588660964?s=20

KENAN YILDIZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE JUVENTUS'U ZAFERE TAŞIMIŞTI

Birkaç gün önce 'nde Bodo/Glimt deplasmanına konuk olan Juventus, Kenan Yıldız'ın oyuna girmesiyle birlikte tempo yükseltmiş ve milli futbolcunun etkisiyle haftalar sonra galip gelmişti.

https://x.com/tivibuspor/status/1994825822155259926?s=20

SEMİH KILIÇSOY DA OYNADI

Konuk Cagliari'de , 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

JUVENTUS KAÇ PUANA ULAŞTI?
Juventus bu galibiyetle puanını 23'e çıkarırken, Cagliari ise 11 puanda kaldı.
