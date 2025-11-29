Kenan Yıldız böyle istedi: Juventus'a can suyu!

Juventus, Serie A mücadelesinde Cagliari'yi 2-1 ile geçti. Konuk ekip; Sebastiano Esposito (26) ile skor avantajı yakalarken, ardından ise Kenan Yıldız sahneye çıktı ve 25 ile 45+1. dakikadaki golleriyle takımını 3 puana ulaştırdı. Ayrıca da bu galibiyetle birlikte İtalyan devi, Serie A'daki Avrupa yarışı için umutlarını korudu.

KENAN YILDIZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE JUVENTUS'U ZAFERE TAŞIMIŞTI

Birkaç gün önce Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt deplasmanına konuk olan Juventus, Kenan Yıldız'ın oyuna girmesiyle birlikte tempo yükseltmiş ve milli futbolcunun etkisiyle haftalar sonra galip gelmişti.

SEMİH KILIÇSOY DA OYNADI

Konuk Cagliari'de Semih Kılıçsoy, 81. dakikada oyuna dahil oldu.