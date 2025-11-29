Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray Victor Osimhen anlaşmasından çıkacak mı? Transferde büyük sürpriz!

Galatasaray'da Victor Osimhen için transfer hesapları devam ediyor. Esasen ise bir süredir Barcelona tarafından takip edilen Victor Osimhen, Galatasaray'ın halihazırdaki anlaşmaya yaklaşımına göre kariyerini şekillendirecek.

Galatasaray Victor Osimhen anlaşmasından çıkacak mı? Transferde büyük sürpriz!
Burak Ayaydın
29.11.2025
29.11.2025
Galatasaray ve Victor Osimhen birlikteliği, Barcelona'nın yeni gündemi oldu. Gelecek sezon için forvet arayışında olan İspanyol devi, Galatasaray'ın Victor Osimhen ile olan sözleşmeyi ne kadar bedelle feshedeceğini hesaplamaya başladı.

Galatasaray Victor Osimhen anlaşmasından çıkacak mı? Transferde büyük sürpriz!

BARCELONA GALATASARAY'DAKİ VICTOR OSIMHEN AYRILIĞINI GÖZETİYOR!

Galatasaray'ın zorlu pazarlıklar sonucunda Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen, an itibarıyla yeniden menajerlik sürecinde! Zira Robert Lewandowski sonrası için yıldız bir golcü arayan Barcelona, Galatasaray'ın Victor Osimhen anlaşmasından ne kadar bonservis bedeliyle vazgeçeceğini araştırıyor.

Galatasaray Victor Osimhen anlaşmasından çıkacak mı? Transferde büyük sürpriz!

GALATASARAY VICTOR OSIMHEN TRANSFERİNDE BÜYÜK OYNAMIŞTI

Dünya futbolunun en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, yıldız golcü için 75 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş ve Süper Lig tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmişti.

Galatasaray Victor Osimhen anlaşmasından çıkacak mı? Transferde büyük sürpriz!

BARCELONA'DA VICTOR OSIMHEN'Lİ TRANSFER LİSTESİ

Hücum hattında yıllarca performans verebilecek bir forvet arayan Barcelona; Victor Osimhen, Harry Kane ve Nick Woltemade isimlerinde yoğunlaştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BARCELONA'NIN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Katalan ekibi, şu anda 1.11 milyar Euroluk yatırıma sahip durumda.
#Futbol
#Spor
