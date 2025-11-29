Galatasaray Victor Osimhen anlaşmasından çıkacak mı? Transferde büyük sürpriz!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray ve Victor Osimhen birlikteliği, Barcelona'nın yeni gündemi oldu. Gelecek sezon için forvet arayışında olan İspanyol devi, Galatasaray'ın Victor Osimhen ile olan sözleşmeyi ne kadar bedelle feshedeceğini hesaplamaya başladı.
Galatasaray'ın zorlu pazarlıklar sonucunda Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen, an itibarıyla yeniden menajerlik sürecinde! Zira Robert Lewandowski sonrası için yıldız bir golcü arayan Barcelona, Galatasaray'ın Victor Osimhen anlaşmasından ne kadar bonservis bedeliyle vazgeçeceğini araştırıyor.
Dünya futbolunun en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, yıldız golcü için 75 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş ve Süper Lig tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmişti.
Hücum hattında yıllarca performans verebilecek bir forvet arayan Barcelona; Victor Osimhen, Harry Kane ve Nick Woltemade isimlerinde yoğunlaştı.