Kenan Yıldız'dan %400 zam isteği: Juventus'ta kriz!

Kenan Yıldız ve Juventus arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinde kriz yaşanıyor. Halihazırda Avrupa'dan pek çok talibi olan Kenan Yıldız, La Repubblica'nın haberine göre İtalya devinden ciddi bir zam istedi.

Kenan Yıldız'dan %400 zam isteği: Juventus'ta kriz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 17:49

'un tüm projeyi 'ın üzerine kurgulamak istediği dönemde, maaş krizi ortaya çıktı. Esasen ise milli futbolcu, şu anki maaşının çok az olmasından hareketle %400'lük zam talep etti ve siyah beyazlı yönetimi zora soktu.

Kenan Yıldız'dan %400 zam isteği: Juventus'ta kriz!

KENAN YILDIZ 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Dünyanın en iyi genç yetenekleri arasında gösterilen Kenan Yıldız, 1.5 milyon Euro olan maaşını 6 milyon Euroya çıkarmak istiyor. Diğer taraftaysa ilk etapta süreci ağırdan alan Juventus'un, uzun vadede bu anlaşmayı kabul etmesi ve genç yetenek ile yola devam etmesi bekleniyor.

Kenan Yıldız'dan %400 zam isteği: Juventus'ta kriz!

REAL MADRID DE TAKİPTE

Kenan Yıldız'ı uzun zamandır takip eden , milli futbolcu için teklif yapmayı gündeminde tutuyor.

