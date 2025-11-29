Kenan Yıldız'dan %400 zam isteği: Juventus'ta kriz!

Kategoriler
Juventus'un tüm projeyi Kenan Yıldız'ın üzerine kurgulamak istediği dönemde, maaş krizi ortaya çıktı. Esasen ise milli futbolcu, şu anki maaşının çok az olmasından hareketle %400'lük zam talep etti ve siyah beyazlı yönetimi zora soktu.
Dünyanın en iyi genç yetenekleri arasında gösterilen Kenan Yıldız, 1.5 milyon Euro olan maaşını 6 milyon Euroya çıkarmak istiyor. Diğer taraftaysa ilk etapta süreci ağırdan alan Juventus'un, uzun vadede bu anlaşmayı kabul etmesi ve genç yetenek ile yola devam etmesi bekleniyor.
Kenan Yıldız'ı uzun zamandır takip eden Real Madrid, milli futbolcu için teklif yapmayı gündeminde tutuyor.