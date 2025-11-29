Zeljko Obradovic'in Partizan kariyeri resmen sona erdi!

Zeljko Obradovic'in ilk istifasını kabul etmeyen Partizan, başarılı antrenörle özel görüştü ama sonuç değişmedi. Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Ostoja Mijailovic ve yönetim kurulu üyelerinin Obradovic'i kararını değiştirmeye ikna etmek için birkaç kez girişimde bulunduğu ancak deneyimli çalıştırıcının sağlık sorunlarını da gerekçe göstererek istifasını geri çekmediği kaydedildi.

2 SAATLİK TOPLANTI

Yönetim kurulu ile Zeljko Obradovic arasındaki toplantının yaklaşık 2 saat sürdüğü, Obradovic'in kendisine verilen destek için teşekkür ettiği belirtildi. Esasen ise daha önce 1991-1993 yıllarında Partizan'ı çalıştıran Sırp başantrenör, 2021'de ikinci kez takımın başına geçmişti. Başarılı koç; kariyeri boyunca Partizan, Joventut, Real Madrid ve Fenerbahçe'de birer, Panathinaikos'ta ise 5 defa olmak üzere EuroLeague'de toplam 9 şampiyonluk elde ederek Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına girmişti. Son olarak da Partizan; bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 13 maçta, 4 galibiyet ile 9 mağlubiyet almıştı.