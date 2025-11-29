Menü Kapat
Burak Ayaydın
 Burak Ayaydın

Zeljko Obradovic'in Partizan kariyeri resmen sona erdi!

Partizan'dan Zeljko Obradovic için resmi açıklama yayınlandı. Deneyimli koç, kulüp yönetimiyle özel görüşmelere rağmen istifasını geri çekmedi ve Partizan kariyerini sonlandırdı.

Zeljko Obradovic'in Partizan kariyeri resmen sona erdi!
Burak Ayaydın
29.11.2025
29.11.2025
Zeljko Obradovic'in ilk istifasını kabul etmeyen Partizan, başarılı antrenörle özel görüştü ama sonuç değişmedi. Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Ostoja Mijailovic ve yönetim kurulu üyelerinin Obradovic'i kararını değiştirmeye ikna etmek için birkaç kez girişimde bulunduğu ancak deneyimli çalıştırıcının sağlık sorunlarını da gerekçe göstererek istifasını geri çekmediği kaydedildi.

Zeljko Obradovic'in Partizan kariyeri resmen sona erdi!

2 SAATLİK TOPLANTI

Yönetim kurulu ile Zeljko Obradovic arasındaki toplantının yaklaşık 2 saat sürdüğü, Obradovic'in kendisine verilen destek için teşekkür ettiği belirtildi. Esasen ise daha önce 1991-1993 yıllarında Partizan'ı çalıştıran Sırp başantrenör, 2021'de ikinci kez takımın başına geçmişti. Başarılı koç; kariyeri boyunca Partizan, Joventut, Real Madrid ve Fenerbahçe'de birer, Panathinaikos'ta ise 5 defa olmak üzere EuroLeague'de toplam 9 şampiyonluk elde ederek Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına girmişti. Son olarak da Partizan; bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 13 maçta, 4 galibiyet ile 9 mağlubiyet almıştı.

Zeljko Obradovic'in Partizan kariyeri resmen sona erdi!

Sıkça Sorulan Sorular

ZELJKO OBRADOVIC'İN TÜRKİYE İÇİN ANLAMI NEDİR?
Efsane antrenör, basketbol tarihimizdeki ilk Avrupa şampiyonluğunun mimarıydı.
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ayrılığı: 6 ay kiralık gidiyor!
Galatasaray Victor Osimhen anlaşmasından çıkacak mı? Transferde büyük sürpriz!
#Spor
#Spor
