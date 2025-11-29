Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ayrılığı: 6 ay kiralık gidiyor!

Fenerbahçe'den Al Nassr'a sürpriz bir transfer hesaplanıyor. Youssef En-Nesyri'den memnun olmayan Fenerbahçe, Al Nassr ile sıkı bir pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DEN AL NASSR'A YOUSSEF EN-NESYRI TRANSFERİ

Al Nassr'ın Youssef En-Nesyri'ye olan ilgisine olumlu yaklaşan Fenerbahçe, Faslı golcüyü 6 ay kiralamayı gündemine aldı! Ardından ise sarı lacivertli yönetim, Youssef En-Nesyri anlaşmasına satın alma opsiyonu eklemeyi ya da olası bir Jhon Duran hamlesinde takas ihtimalini değerlendirmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE'DE YOUSSEF EN-NESYRI HESAPLARI

Youssef En-Nesyri'nin; Fenerbahçe kadrosunun yetenek potansiyelini aşağı çektiği düşünülen dönemde, sarı lacivertliler Youssef En-Nesyri ile ara transferde vedalaşmak ve Alexander Sörloth gibi yıldızları takıma kazandırmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE YOUSSEF EN-NESYRI DE AL NASSR'A 'EVET' DEDİ

Kariyerinin bir döneminde Suudi Arabistan'da oynamak isteyen Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe ile Al Nassr'ın anlaşması halinde bu transferi istediğini belirtti ve menajerler aracılığıyla söz kesti.