Marakeş'te star yağmuru! Bong Joon Ho başkanlığındaki jüri belli oldu

Sinema dünyasının önemli isimlerini ağırlayan 22. Uluslararası Marakeş Film Festivali, Fas’ın Marakeş kentinde görkemli bir törenle kapılarını açtı. Festival, sinemaseverleri 6 Aralık'a kadar ağırlamaya devam edecek.

JÜRİDE HOLLYWOOD VE İRAN SİNEMASINDAN YILDIZLAR

Festivalin açılış töreninde, "Parasite" filminin Oscar ödüllü yönetmeni Bong Joon Ho'nun başkanlık ettiği jüri üyeleri tanıtıldı.

Jüride, "Wednesday" dizisiyle ünlenen Amerikalı oyuncu Jenna Ortega, "The Queen's Gambit" ve "Furiosa" yapımlarının başrolü Anya Taylor-Joy ve İranlı aktör Peyman Maadi gibi uluslararası yıldızlar yer alıyor.

Festival boyunca efsane oyuncu Jodie Foster, Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro ve Mısırlı aktör Hüseyin Fehmi gibi usta isimler onurlandırıldı. Festival yarışmasında, prömiyerini bu bölgede yapan 13 film büyük ödül için mücadele ediyor.