Culpa Nuestra ne demek? Serinin yeni filmi çıktı

Romantik drama türündeki Culpa Nuestra, Mercedes Ron’un Wattpad kökenli genç yetişkin serisinin sinema uyarlamasının üçüncü ve son filmidir. Noah ve Nick’in duygusal geçmişiyle yüzleştiği film, hem karakterlerin olgunlaşmış yönlerini hem de geçmişle hesaplaşmalarını merkezine alır.

CULPA NUESTRA KONUSU NEDİR?

Culpa Nuestra, serinin önceki filmlerinin olaylarından dört yıl sonrasını anlatır. Üniversiteden yeni mezun olan Noah, kariyerine yeni adımlar atarken farklı bir ilişki yaşamaktadır. Nick ise büyükbabasının iş imparatorluğunun başına geçmiş, daha olgun bir döneme girmiştir. İkilinin yolları, Jenna ve Lion’ın düğününde yeniden kesişir. Bu beklenmedik karşılaşma, bastırılmış duyguların yeniden gün yüzüne çıkmasına neden olur. Noah’ın öfkesi, Nick’in affetme mücadelesi ve geçmişte yaşanan kıskançlıklar hikâyeyi derinleştirir.

Film, Noah ve Nick’in karmaşık ilişkisini olgun bir “ikinci şans” hikâyesine dönüştürür. Ancak Noah’ın yeni sevgilisi Simon’un varlığı, bu hikâyeye yeni bir gerilim unsuru ekler. Aşk, pişmanlık, aile sırları ve bağışlama temaları etrafında şekillenen yapım, izleyiciyi karakterlerin içsel çatışmalarına tanıklık etmeye davet eder. Görsel olarak Akdeniz kıyılarında geçen film, lüks mekânları ve duygusal atmosferiyle dikkat çeker.

CULPA NUESTRA NE DEMEK?

“Culpa Nuestra” ifadesi, İspanyolca’da “Bizim Suçumuz” veya “Bizim Hatamız” anlamına gelir. “Culpa” kelimesi “suç” ya da “hata” demektir, “nuestra” ise “bizim” anlamını taşır. Bu ifade, bir olayda veya ilişkide ortak bir sorumluluğu, suçluluğu ya da pişmanlığı çağrıştırır. Romantik dramalarda sıkça rastlanan bu tema, iki tarafın da hatalarından payını aldığı bir duygusal dengeyi sembolize eder.

CULPA NUESTRA FİLMİ ÇIKTI MI?

Culpa Nuestra 16 Ekim Perşembe günü Amazon Prime Video platformunda dünya çapında yayınlanmıştır. Yapım, Pokeepsie Films’in prodüksiyonu olup yönetmen koltuğunda Domingo González oturmuştur. Senaryosu Sofia Cuenca ile Gonzalez tarafından kaleme alınan film, serinin sinematik evrenine son noktayı koyar.