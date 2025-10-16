Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

PlayStation 6 ne zaman çıkacak? Beklenenden daha kısa sürede tanıtılabilir

Dünyanın en çok kullanılan oyun konsolları arasında yer alan PlayStation'un yeni versiyonu PlayStation 6 hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Sızıntıların yaşanmasının ardından oyun severler tarafından PlayStation 6 ne zaman çıkacağı merak edilmeye başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PlayStation 6 ne zaman çıkacak? Beklenenden daha kısa sürede tanıtılabilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 18:02

'nin yeni nesil PlayStation 6'nın geliştirme sürecinde olduğu açıklanmıştı. Sony Interactive Entertainment CEO'su Hideaki Nishino konsolun geliştirildiğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Son zamanlarda ortaya çıkan bilgilerin ardından ise PlayStation 6'nın ne zaman çıkacağı gündeme geldi.

PlayStation 6 ne zaman çıkacak? Beklenenden daha kısa sürede tanıtılabilir

PLAYSTATİON 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony tarafından PlayStation 6'nın ne zaman çıkacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre PlayStation 6'nın 2027 yılında tanıtılması bekleniyor.

Sony PlayStation 5'i 2020 yılında satışa çıkarmıştı. Firma genel olarak 7 yıllık periyotlar halinde yeni oyun konsollarını tanıtıyor. Bu kapsamda PlayStation 6'nın 2027 yılında çıkması oldukça olası görünüyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmediği için PlayStation 6'nın 2027 yılında tanıtılması belirsizliğini koruyor.

PlayStation 6 ne zaman çıkacak? Beklenenden daha kısa sürede tanıtılabilir

PLAYSTATİON 6 NE KADAR OLACAK, FİYATI?

PlayStation 6'nın ne kadar olacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Konsolun tanıtılmasının ardından fiyatının açıklanması bekleniyor.

Ancak donanım maliyetlerindeki artış düşünüldüğünde Playstation 6'nın 500 ila 600 dolar arasında bir fiyattan satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili Sony tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

ETİKETLER
#fiyat
#sony
#çıkış tarihi
#oyun konsolu
#Playstation 6
#Geliştirme
#Sony Interactive Entertainment
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.