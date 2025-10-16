PlayStation 6 ne zaman çıkacak? Beklenenden daha kısa sürede tanıtılabilir

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6'nın geliştirme sürecinde olduğu açıklanmıştı. Sony Interactive Entertainment CEO'su Hideaki Nishino konsolun geliştirildiğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Son zamanlarda ortaya çıkan bilgilerin ardından ise PlayStation 6'nın ne zaman çıkacağı gündeme geldi.

PLAYSTATİON 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony tarafından PlayStation 6'nın ne zaman çıkacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre PlayStation 6'nın 2027 yılında tanıtılması bekleniyor.

Sony PlayStation 5'i 2020 yılında satışa çıkarmıştı. Firma genel olarak 7 yıllık periyotlar halinde yeni oyun konsollarını tanıtıyor. Bu kapsamda PlayStation 6'nın 2027 yılında çıkması oldukça olası görünüyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmediği için PlayStation 6'nın 2027 yılında tanıtılması belirsizliğini koruyor.

PLAYSTATİON 6 NE KADAR OLACAK, FİYATI?

PlayStation 6'nın ne kadar olacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Konsolun tanıtılmasının ardından fiyatının açıklanması bekleniyor.

Ancak donanım maliyetlerindeki artış düşünüldüğünde Playstation 6'nın 500 ila 600 dolar arasında bir fiyattan satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili Sony tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.