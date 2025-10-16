Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Bilim insanları 'evrensel böbrek' geliştirdi: Organ nakillerinde yeni dönem başlıyor

Kanada ve Çin'den araştırmacılar, A tipi bir böbreği, tüm hastalara nakledilebilecek O tipine dönüştürerek organ nakillerinde devrim niteliğinde bir adım attı.

Murat Makas
16.10.2025
16.10.2025
Kan grupları arasında fark gözetmeksizin nakledilebilecek "evrensel böbrek" geliştirme hedefi gerçek oldu. Kanadalı ve Çinli kurumlardan araştırmacılar, organ nakillerinde bekleme sürelerini ciddi oranda kısaltacak ve hayat kurtaracak bir başarıya imza attı.

A TİPİ BÖBREK, O TİPİNE NASIL DÖNÜŞTÜ?

Araştırma ekibi, teorik olarak herhangi bir hastaya nakledilebilecek bir böbrek oluşturmayı başardı. Mevcut durumda, O kan grubuna sahip hastalar için bir böbrek bulmak zorlayıcı oluyor. Çünkü O tipi böbrekler tüm kan gruplarına uyum sağlayabildiği için oldukça az bulunuyor ve bekleme listesindekilerin yarısından fazlasını O grubu hastalar oluşturuyor.

Bilim insanları 'evrensel böbrek' geliştirdi: Organ nakillerinde yeni dönem başlıyor

Science Alert'in haberine göre, bilim insanları, A tipi böbreği özel olarak tanımlanmış enzimler kullanarak O tipine dönüştürme yöntemi geliştirdi. Araştırmacılar, enzimleri moleküler ölçekte çalışan "makaslara" benzetiyor.

Makaslar, A tipi kan grubunun belirteci olarak işlev gören şeker moleküllerini (antijenleri) böbreğin yüzeyinden kesip atıyor. Biyokimyacı Stephen Withers, gerçekleştirilen işlemi "kırmızı bir arabanın boyasını söküp altındaki nötr astarı ortaya çıkarmaya" benzetiyor ve bu sayede organın bağışıklık sistemi için artık yabancı olarak algılanmadığını vurguluyor.

İNSAN MODELİNDE İLK KRİTİK TEST

Geliştirilen test organı, ailesinin rızasıyla araştırmaya dahil edilen beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın vücudunda birkaç gün boyunca başarılı bir şekilde işlev gösterdi. Dr. Withers, "bunun bir insan modelinde gerçekleştiğini ilk kez gördüklerini" ve sonucun uzun vadeli sonuçları iyileştirme konusunda çok değerli bilgiler sağladığını ifade ediyor.

Bilim insanları 'evrensel böbrek' geliştirdi: Organ nakillerinde yeni dönem başlıyor

Mevcut yöntemlerle farklı kan grubundan nakil yapmak mümkün olsa da, hazırlık aşamasının zaman alıcı, pahalı ve riskli olması önemli bir sorundu. Yeni yöntem, böbreğin doğrudan dönüştürülmesine odaklanarak bu karmaşık süreci aşmayı hedefliyor.

Nakledilen böbrek, üçüncü günün sonunda tekrar A tipi kan grubunun belirtilerini göstermeye başladı ve bu durum hafif bir bağışıklık tepkisine yol açtı. Ancak araştırmacılar, bu tepkinin beklenen şiddetten daha az olduğunu ve vücudun böbreği tolere etmeye çalıştığına dair işaretler olduğunu belirtiyor.

Araştırma, Nature Biomedical Engineering dergisinde yayınlandı.

