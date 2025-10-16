Menü Kapat
Yaşam
 Baran Aksoy

İtirafı kan dondurdu! Önce boğdu, sonra kesti: Cani anne için istenen ceza belli oldu

Samsun'da öğretmen kızı Tuba G.'yi boğarak katleden cani anne, ilk kez hakim karşısına çıktı. Cani anne mahkemede her şeyi itiraf etti. Kızının öldüğünü anlayınca 'intihar süsü vermek için' bileklerini kestiğini söyleyen annenin her kelimesi kan dondurdu.

16.10.2025
16.10.2025
saat ikonu 17:41

'un Atakum ilçesinde 8 Nisan 2025 tarihinde yaşanan olayda; ağabeyi 2021 yılında Hakkari’de şehit olan rehber öğretmen Tuba G. (34), yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle 2022’de eşinden boşandı. Şehit yakını kontenjanından Samsun İlkadım Sakarya İlkokulu’na atanan Tuba G., görme ve kısmi felç rahatsızlığı geçirdikten sonra annesi S.G. (61) ile birlikte yaşamaya başladı.

OTOPSİ RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay gecesi S.G., komşularına feryat ederek kızının banyoda bilekleri kesilmiş halde hareketsiz yattığını bildirdi. İlk incelemede şüphesi üzerinde durulurken, raporunda boğulmaya bağlı boyun kırıkları tespit edilince olayın olduğu ortaya çıktı.

İtirafı kan dondurdu! Önce boğdu, sonra kesti: Cani anne için istenen ceza belli oldu

CANİ ANNE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sorgusunda suçunu itiraf eden S., "Kızım Tuba 2020 yılında bir evlilik yaptı ve 2 yıl sonra eşinden ayrıldı. Eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik problemleri artmaya devam etti. Eski eşiyle telefonda görüşmeye devam ediyordu. Depremden sonra Malatya'dan Samsun'a geldik. Bir süre kaldıktan sonra eşimle ben Malatya'ya döndük. Kızım burada özel kolejde çalışmaya başladı. Daha sonra da özel okuldan devlet okuluna kadrolu öğretmenliğe geçiş yaptı. Kardeşi şehit olduğu için tanınan haktan yararlandı. Kızım gözünden bir rahatsızlık geçirdi. Tedavisi esnasında kalp krizi de geçirdi. Geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı vücudunun sol tarafında his kaybı oluştu. Sol kolunu kullanabiliyordu. Sol ayağına özel bir ayakkabı giyerek kenarlardan destek alarak tek başına yürüyebiliyordu. Geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı kızımın psikolojik problemleri iyice artmaya başladı. Üniversite hastanesinde tedavi gördüğünde psikolog ona ilaç vermişti. İlaçlarını kullanmadı. Psikolojik rahatsızlığı için herhangi bir tedavi görmedi. Yaklaşık 15 gün önce bana saldırdı. Vücudunun sol tarafının tutmayışını kabullenemedi. Bana 'Sen sağlıklısın, ben neden böyleyim' diyerek saldırmıştı..."

İtirafı kan dondurdu! Önce boğdu, sonra kesti: Cani anne için istenen ceza belli oldu

"BIÇAK ALDIM VE KIZIMIN BİLEKLERİNİ 'İNTİHAR SÜSÜ' VERMEK AMACIYLA KESTİM"

"...Olay gecesi saat 02.00 sıralarında dinlendiğim sırada, kızım bana seslendi. Banyonun ışığının açık olduğunu gördüm. Banyoya gittiğimde kızım bana yine saldırdı. Kızımın elinden kurtulmak amacıyla ittiğimde yere düşerek başını banyonun zeminine çarptı. Yerdeyken bana saldırmaya devam etti. Omuzlarına çöktüm fakat saldırısına devam etti. O anlık heyecanla kızımın boğazına sarıldım. Tam olarak ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum. Fakat 1-2 dakika boğazından tuttum. Kendime geldiğimde kızımın nefes almadığını fark ettim. Öldüğünü anladım. Kızım bana daha önce intihar edeceğini söylüyordu. Aklıma bu geldi. Mutfağa giderek bıçak aldım ve kızımın bileklerini 'intihar süsü' vermek amacıyla kestim. Daha sonra bağırdığımda komşularımız geldi ve polise haber vermişler" ifadelerini kullanmıştı.

İtirafı kan dondurdu! Önce boğdu, sonra kesti: Cani anne için istenen ceza belli oldu

CANİ ANNE İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen anne hakkında dava açıldı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından hazırlanan iddianamede S.G. hakkında, Türk Ceza Kanunu (TCK) 82/1-d-f-e.2 maddeleri gereği ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi. S.G. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan S.G., "Kızım banyoda bana saldırdı, ben de ittim, düştü. Yine saldırmaya devam etti. Ellerim boynundayken kendimi kaybetmişim. Kızım daha önce intihar edeceğini söylemişti. Ben de ölünce 'intihar süsü' vermek için bileklerini kestim. Banyoda bana vurunca kafamın yanını ve omzumu duvara çarptım. Kendimi korumak için ittim, ondan sonrasını hatırlamıyorum" diye kendini savundu. Kanser tedavisi gördüğü öğrenilen S.G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

