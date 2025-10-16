Yatalak eşini öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü

Bornova'nın Refatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen acı olayda edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki R.T. 6 yıldır lenf kanseri tedavisi gören ve yatalak olduğu öğrenilen 69 yaşındaki eşi İzadiye Teker ile tartışmasının ardından tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. R.T. yapılan incelemelerin ardından kısa sürede yakalandı. Hasta eşini vurarak katleden R.T.'nin ifadesi ortaya çıktı.

YAŞLI KADIN ÖLÜ BULUNDU

Saat 20.00 sıralarında Bornova ilçesi Rafetpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olay yerine, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

EŞİNİ ÖLDÜREN YAŞLI ADAMIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayette kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, R.T. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen R.T.’nin sorgusunda eşinin uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "Eşim 6 yıldır lenf kanseri. Tedavisi devam ediyordu. Bu süreçte hem onun hem de benim psikolojim çok bozuldu. Sürekli tartışmalar oluyordu. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

YAŞLI KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden İzadiye Teker’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Teker'in cenazesi bugün Bornova Taşköprü Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.