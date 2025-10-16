Menü Kapat
15°
 Murat Makas

İzmir'de sokak ortasında eski eş vahşeti: Bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında eski eş dehşeti yaşandı. 27 yaşındaki kadın eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 16:34

Kadına şiddetin yeni adresi bu kez ilçesi oldu. Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi 1262 Sokakta bir olay meydana geldi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Edinilen bilgiye göre, Gülben Duru (27) ile eski eşi A.Ç. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Duru’yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gülben Duru kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ç., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
#izmir
#konak
#kadına şiddet
#cinayet
#bıçak saldırısı
#Gündem
