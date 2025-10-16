Güllü'nün patronundan gündem olacak iddialar! Çocukları mahkemeye koştu

Bir canlı yayın programına bağlanan Ferdi Aydın, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in çevresine "Annemi öldürmek istiyorum" dediğini iddia etmişti. Ortaya atılan iddiaların ardından şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter suç duyurusunda bulundu.

GÜLLÜ'NÜN ESKİ PATRONUNDAN ŞOK EDİCİ İDDİALAR

Şarkıcı Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, katıldığı televizyon programında ünlü ismin çocuklarıyla ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu. Güllü'nün kızıyla ilgili konuşan Ferdi yadın, "Kızı 'Annemi öldürmek istiyorum' demiş!" dedi. Aydın, kızının birçok kişiye annesinden nefret ettiğini ve bazen onu öldürmek istediğini anlattığını, hatta yasaklı madde kullandığını ileri sürdü.

Ferdi Aydın, Güllü'nün sinirle atıldığını ve olayın tasarlanarak gerçekleştiğini düşündüğünü belirtti. Bununla birlikte, bir gizli tanığın kendisine "Güllü Hanımı, asistanı Deniz (Çiğdem) bıçakladı" dediğini aktardı.

GÜLLÜ'NÜN ÇOCUKLARINDAN SUÇ DUYURUSU

Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ortaya atılan iddiaların ardından mahkeme yoluna başvurdu. Güllü'nün oğlu ve kızı Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Güllü'nün çocukları yaptığı paylaşımda; "Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut'un mirasçıları Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı olarak, Ferdi Aydın hakkında muhtelif suç isnadları ile Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla." dedi.