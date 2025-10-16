Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti! Yabancı Damat oyuncularından peş peşe paylaşım geldi

2004 yılında yayın hayatına başlayan ve 2007 yılında final olan Yabancı Damat dizisi, unutulmaz yapımlar arasına girdi. Yabancı Damat dizisinde Memik Dede rolüyle rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Güzelbeyoğlu'nun ölümü sonrası Yabancı Damat dizisi oyuncuları üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU HAYATINI KAYBETTİ! YABANCI DAMAT OYUNCULARINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği 'Memik Dede' karakteriyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'ndan acı haber geldi. Ünlü oyuncu 90 yaşında hayatını kaybetti. Güzelbeyoğlu'nun günler önce doğum gününü kutladığı görüntüler ise yürek yaktı.

Dizinin oyuncularından Sumru Yavrucuk, eski rol arkadaşı "Güzel abim huzurla uyu" derken "Hep kalbimizdesin" notunu da düştü.

Yabancı Damat dizisinde Hayriye karakteriyle yer alan Seray Gözler, Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun karesini paylaşarak, "Saygıyla " notunu paylaştı.

Erdal Özyağcılar, 3 yıl boyunca yan yana oynadığı usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun ölümü sonrası "Mimardı... musikişinastı... oyuncuydu... BABAMDI... ADAM GİBİ ADAMDI. Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Nurlar içinde yatsın" notunu düştü.

Dizinin o dönemki çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu ise, "Sadece 3 sene birlikte çalıştık ama bana dedeliğin baki kaldı. Huzur içinde uyu Memik dedecim" dedi.