15°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti! Yabancı Damat oyuncularından peş peşe paylaşım geldi

Yabancı Damat dizisinde oynadığı Memik Dede rolüyle beğeni toplayan Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti. Yabancı Damat dizisinde rol alan Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar'dan başsağlığı mesajı geldi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti! Yabancı Damat oyuncularından peş peşe paylaşım geldi
2004 yılında yayın hayatına başlayan ve 2007 yılında final olan Yabancı Damat dizisi, unutulmaz yapımlar arasına girdi. Yabancı Damat dizisinde Memik Dede rolüyle rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Güzelbeyoğlu'nun ölümü sonrası Yabancı Damat dizisi oyuncuları üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU HAYATINI KAYBETTİ! YABANCI DAMAT OYUNCULARINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği 'Memik Dede' karakteriyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'ndan acı haber geldi. Ünlü oyuncu 90 yaşında hayatını kaybetti. Güzelbeyoğlu'nun günler önce doğum gününü kutladığı görüntüler ise yürek yaktı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti! Yabancı Damat oyuncularından peş peşe paylaşım geldi

Dizinin oyuncularından Sumru Yavrucuk, eski rol arkadaşı "Güzel abim huzurla uyu" derken "Hep kalbimizdesin" notunu da düştü.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti! Yabancı Damat oyuncularından peş peşe paylaşım geldi

Yabancı Damat dizisinde Hayriye karakteriyle yer alan Seray Gözler, Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun karesini paylaşarak, "Saygıyla " notunu paylaştı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti! Yabancı Damat oyuncularından peş peşe paylaşım geldi

Erdal Özyağcılar, 3 yıl boyunca yan yana oynadığı usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun ölümü sonrası "Mimardı... musikişinastı... oyuncuydu... BABAMDI... ADAM GİBİ ADAMDI. Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Nurlar içinde yatsın" notunu düştü.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti! Yabancı Damat oyuncularından peş peşe paylaşım geldi

Dizinin o dönemki çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu ise, "Sadece 3 sene birlikte çalıştık ama bana dedeliğin baki kaldı. Huzur içinde uyu Memik dedecim" dedi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti! Yabancı Damat oyuncularından peş peşe paylaşım geldi
