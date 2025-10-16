Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
15°
Magazin
 Dilek Ulusan

Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama hastaneden geldi

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Fatih Ürek'in entübe edildiği iddiaları sonrası hastaneden "Durumu stabil" açıklaması geldi.

Şarkıcı ve sunucu 'in geçirmesinin ardından doktoru "Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da normal, nabzı da normal. Ama bu geçirmiş olduğu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerimiz var" dedi. ise bugün canlı yayında Fatih Ürek'in edildiğini iddia etti. Hastaneden ise Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ İDDİALAR

Neler Oluyor Hayatta programında konuşan Hakan Ural, 'Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar' ifadelerini kullandı.

Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama hastaneden geldi

FATİH ÜREK'İN ENTÜBE EDİLDİĞİ İDDİASINA HASTANEDEN AÇIKLAMA

Evinde kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi sürerken hastaneden durumuna ilişkin yapılan açıklamada geldi.

Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama hastaneden geldi

Hastaneden yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama hastaneden geldi
