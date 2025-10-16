Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama hastaneden geldi

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in kalp krizi geçirmesinin ardından doktoru "Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da normal, nabzı da normal. Ama bu geçirmiş olduğu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerimiz var" dedi. Hakan Ural ise bugün canlı yayında Fatih Ürek'in entübe edildiğini iddia etti. Hastaneden ise Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ İDDİALAR

Neler Oluyor Hayatta programında konuşan Hakan Ural, 'Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar' ifadelerini kullandı.

FATİH ÜREK'İN ENTÜBE EDİLDİĞİ İDDİASINA HASTANEDEN AÇIKLAMA

Evinde kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi sürerken hastaneden durumuna ilişkin yapılan açıklamada geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.